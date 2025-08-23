Кина неодамна претстави планови за глобално тело кое ќе ја надгледува вештачката интелигенција (ВИ), засновано на еднаков пристап до технологијата, подлабока прекугранична соработка и чекори за ублажување на ограничувањата, како што се недостапност на хардверот и мерките за спречување на размена на таленти.
Шест месеци претходно, 58 земји се состанаа во Париз за да ја одобрат декларацијата за „инклузивна и одржлива вештачка интелигенција“, која САД и Обединетото Кралство одбија да ја потпишат.
Пристапите се разликуваат, но шемата е иста. Трката за контрола на вештачката интелигенција се движи многу побрзо од кој било обид за нејзино регулирање.
ВИ е мултипликатор на развој за економиите, безбедносните системи и геополитичката предност, но и моќта.
Во изминатата деценија, ВИ се пресели од технолошките лаборатории во воените штабови, владините набавки и критичната инфраструкту. Прашањето дали може значајно да се регулира од конференциските сали се пресели во државните кабинети.
Кога еден ист модел може денес да ви помогне во положувањето на испит за медицинска лиценца, а следниот ден да генерира реалистични длабоко-лажни (Deepfake) видеа, станува јасно дека денешните алатки за надзор не се совпаѓаат со брзината, разновидноста или досегот на модерната ВИ.
Постоечките регулаторни рамки беа изградени за постепен напредок и тесно дефинирани примени на ВИ. Тие не беа дизајнирани за системи што можат да создаваат текст на човечко ниво, да анализираат сателитски снимки за секунда или да координираат флоти од автономни роботи.
Овој јаз ги поттикнува повиците за нови механизми на управување што можат да одговорат на уникатниот обем, темпо и потенцијал за двојна употреба на ВИ.
Меѓународната димензија на дебатата за управување е водена од тоа како новите технологии ја менуваат пресметката на ризикот од конфликт и нестабилност. Некои напредоци можат да ги намалат тие ризици преку подобрување на верификацијата, комуникацијата или одвраќањето.
Други, особено оние што нудат јасна предност на бојното поле, имаат тенденција да ги зголемат воените трошоци и да ја интензивираат трката во вооружување. Општото мислење е дека вештачката интелигенција спаѓа во втората група.
Успехот на вештачката интелигенција во надзорот, таргетирањето и автономните системи ја зајакнува перцепцијата дека заостанувањето назад би значело сериозен стратешки недостаток.
Теоретски, рамките за контрола на оружјето или полесните договори за соработка би можеле да им помогнат на сите страни со поставување ограничувања што ќе ја избегнат дестабилизирачката конкуренција. Во пракса, овие договори се ретки.
Неуспесите во координацијата, меѓусебната недоверба и двојната намена на вештачката интелигенција прават денес многу потешко да се постигне видот на меѓународно споделено ограничување како на пример договорите за контрола на нуклеарното вооружување во минатото.
Во рамките на националните граници, регулацијата е можна за државите со институционална и техничка моќ да го следат тоа. На глобално ниво, силите што го движат усвојувањето на вештачката интелигенција ги прават сеопфатните правила речиси невозможни.
Внатрешни предизвици со ВИ
На домашно ниво, владите ја имаат можноста да воспостават контрола. Законодавните тела можат да изгласаат правна рамка, регулаторите да издаваат правилници, а инспекциите да ја следат усогласеност од инвеститорите кои се под нивна јурисдикција или да казнуваат.
Ова е арената каде што културниот, правниот и економскиот контекст можат да се одразат во управувањето. Способна држава може да прилагоди правила за заштита на приватноста, спречување на алгоритамски пристрасности и заштита на критичните системи без задушување на иновациите.
Сепак, таа способност е нерамномерно распределена. Регулацијата е игра на капацитет.
Ефективниот надзор бара напредна техничка инфраструктура, регулатори кои ги разбираат основните системи и институции доволно агилни за да ги прилагодат правилата како што се менува технологијата.
Без ова, регулацијата ризикува да стане симболична, а не ефикасна.
Брзината е првото ограничување. Системите со вештачка интелигенција можат значително да се променат за само неколку месеци, додека правната рамка обично се менува со години.
Правилата во законската регулатива се под ризик да застарат уште пред да почне да се применуваат. Земјите што ќе го следат чекорот ќе бидат оние што ќе можат да користат адаптивни механизми како што се променливи стандарди, „отворену“ регулативи и поедноставени процеси на измени за ажурирање на надзорот без парализа од законодавството.
Државите што воспоставуваат строги правила за усогласеност ризикуваат да останат со регулатива која не е ефективна.
Второто ограничување е експертизата. Во многу земји, регулаторите, правосудството и државните службеници немаат техничко знаење за да проценат архитектури на модели, ризици од податоци за обука или ранливости на системот.
Без оваа можност, владите изготвуваат правила што не можат да ги спроведат.
Слабоста е најостра кога вештачката интелигенција е основа на критичната инфраструктура, здравствената заштита или финансиските системи, каде што неуспесите во надзорот можат да имаат непосредни последици со големо влијание.
Без вешти рецензенти, дури и најдобро напишаниот закон за вештачка интелигенција останува малку повеќе од празно слово на хартија.
Третото ограничување е зависноста. Државите што се потпираат на платформи за вештачка интелигенција во странска сопственост, услуги во облак или синџири на снабдување со полупроводници не можат целосно да ги спроведат своите стандарди.
Доколку критичните системи за вештачка интелигенција на една земја се обучуваат и се хостираат во странство, регулаторите ја губат моќта да ги ревидираат или модифицираат. Ова не е апстрактно прашање на суверенитет.
Без независна способност, националните регулатори работат на милост и немилост на надворешни добавувачи. Искуството на Европа со странска доминација во облак технологијата е предупредувачки преседан.
Дури и за способните држави, тешко е да се пронајде вистинската рамнотежа. Премногу строгите правила ги насочуваат инвестициите и талентот на други места, бидејќи програмерите гравитираат кон јурисдикции каде што експериментирањето е полесно.
Премногу лабавите правила ја нарушуваат приватноста, овозможуваат злоупотреба и ја ослабуваат националната безбедност. Постигнувањето на вистинската рамнотежа бара институционална сила, политичка волја и континуирано подесување. Некои ќе успеат во тоа, а многумина не.
Меѓународно управување со правната рамка
Меѓународната слика е посурова. Примарната причина е стратешка. Вештачката интелигенција ветува опипливи придобивки во воената ефикасност, а ниедна сериозна сила не е подготвена да заостане зад другите.
Во динамиката на трката во вооружување, воздржаноста е политички неповолна. Стравот од заостанување и стратешката неповолност што може тоа да го предизвика, ги надминуваат перцепираните придобивки од колективните ограничувања.
Парите го потврдуваат моментумот. Се предвидува дека глобалниот пазар на воена вештачка интелигенција, вреден околу 10 милијарди долари во 2024 година, ќе расте со повеќе од 13 проценти годишно и во следната деценија.
Само во САД, трошоците за вештачка интелигенција во одбраната се проценуваат на околу 2 милијарди долари годишно, при што уште милијарди долари одат во автономни системи и платформи за поддршка на одлуки. Овие буџети не сигнализираат подготовка за забавување, тие се планови за забрзување.
Дури и ако владите сакаат да ја забават трката, проблемот со верификацијата ќе остане непремостлив.
Една од причините зошто договорите за нуклеарно оружје функционираа беше тоа што боевите глави и системите за испорака беа големи, тешки за криење и лесни за броење.
Моделите на вештачка интелигенција не се. Тие можат да бидат обучени тајно, складирани на потрошувачки хардвер, вградени во цивилни апликации и копирани глобално.
Режимот на инспекција за вештачка интелигенција би барал наметливо ниво на дигитален надзор што ниедна голема сила не би го прифатила. Во таква средина, поттикот за измама е огромен.
Технологијата со двојна употреба дополнително ја замаглува сликата. Истиот компјутерски визуелен систем што се користи за медицинско снимање може да се прилагоди за таргетирање со дронови; истиот голем јазичен модел што пишува скрипти за услуги на клиентите може да генерира убедлива пропаганда или дезинформации.
Тоа значи дека договор насочен кон „воена вештачка интелигенција“ неизбежно би ја допрел цивилната технологија, нешто што повеќето земји не се подготвени да го подлежат на надворешна инспекција.
Состојбата на меѓународниот поредок го усложнува проблемот. Мултилатералната дипломатија се бори дури и за помалку спорни прашања како што се климатските цели, реформата на Светската трговска организација и спречувањето на геноцид.
Довербата меѓу големите сили е ниска и опаѓа. Дискусиите во ОН за „ роботите убијци “ се влечат со години без решение на повидок, и покрај широката согласност меѓу помалите држави.
Силите со најнапредни способности за вештачка интелигенција, како што се САД и Кина, гледаат повеќе ризик отколку корист во обврзувањето кон ограничувања што конкурентите може да ги игнорираат.
Веројатниот резултат е фрагментирана меѓународна средина. Државите ќе се стремат кон системи за оружје и разузнавање овозможени од вештачка интелигенција без договорени заштитни огради.
Поделена стратегија
Во оваа позадина, најпрактичниот курс е поделена стратегија. Дома, владите треба да изградат капацитет за управување преку обука на регулатори, развој на алатки за ревизија и обезбедување на синџири на снабдување со вештачка интелигенција.
Независноста во пресметувањето, развојот на модели и инфраструктурата за хостирање е од суштинско значење за секој сериозен регулатор.
На меѓународно ниво, целта треба да бидат тесни, извршни договори во области со висок ризик, како што се забрана на вештачка интелигенција во нуклеарните системи за команда и контрола, забрана на одредени класи на смртоносно автономно оружје или барање известување за инциденти со вештачка интелигенција што влијаат на критичната инфраструктура.
Ваквите договори ќе бидат ограничени по обем и кревки во спроведувањето, но тие можат барем да ги забават најдестабилизирачките употреби.
Дипломатијата од втор план, користејќи неформални канали меѓу техничките експерти и воените планери, може да помогне во градењето на довербата и разбирањето потребни за подоцнежните формални договори.
Коалициите за контрола на извозот, како онаа што веќе ги ограничува врвните чипови со вештачка интелигенција на одредени дестинации, исто така можат да играат улога во управувањето со пролиферацијата на оружје опремено со ВИ.
Но, креаторите на политиките треба јасно да знаат дека доминантната динамика на меѓународно ниво ќе остане конкурентна.
Вештачката интелигенција ќе продолжи да се движи брзо, водена и од комерцијалните можности и од императивите за национална безбедност. Регулативата ќе заостанува, а празнините ќе бидат пополнети не со мултилатерални договори, туку со еднострано барање предност.
Ерата на вештачката интелигенција ќе биде нееднакво управувана. На домашен план, неколку способни држави ќе развијат системи што ќе ја балансираат иновацијата со безбедноста и суверенитетот.
На меѓународно ниво, трката ќе продолжи во голема мера без удел на државите, со повремени ограничени договори во најопасните примени на ВИ.