Кина неодамна претстави планови за глобално тело кое ќе ја надгледува вештачката интелигенција (ВИ), засновано на еднаков пристап до технологијата, подлабока прекугранична соработка и чекори за ублажување на ограничувањата, како што се недостапност на хардверот и мерките за спречување на размена на таленти.

Шест месеци претходно, 58 земји се состанаа во Париз за да ја одобрат декларацијата за „инклузивна и одржлива вештачка интелигенција“, која САД и Обединетото Кралство одбија да ја потпишат.

Пристапите се разликуваат, но шемата е иста. Трката за контрола на вештачката интелигенција се движи многу побрзо од кој било обид за нејзино регулирање.

ВИ е мултипликатор на развој за економиите, безбедносните системи и геополитичката предност, но и моќта.

Во изминатата деценија, ВИ се пресели од технолошките лаборатории во воените штабови, владините набавки и критичната инфраструкту. Прашањето дали може значајно да се регулира од конференциските сали се пресели во државните кабинети.

Кога еден ист модел може денес да ви помогне во положувањето на испит за медицинска лиценца, а следниот ден да генерира реалистични длабоко-лажни (Deepfake) видеа, станува јасно дека денешните алатки за надзор не се совпаѓаат со брзината, разновидноста или досегот на модерната ВИ.

Постоечките регулаторни рамки беа изградени за постепен напредок и тесно дефинирани примени на ВИ. Тие не беа дизајнирани за системи што можат да создаваат текст на човечко ниво, да анализираат сателитски снимки за секунда или да координираат флоти од автономни роботи.

Овој јаз ги поттикнува повиците за нови механизми на управување што можат да одговорат на уникатниот обем, темпо и потенцијал за двојна употреба на ВИ.

Меѓународната димензија на дебатата за управување е водена од тоа како новите технологии ја менуваат пресметката на ризикот од конфликт и нестабилност. Некои напредоци можат да ги намалат тие ризици преку подобрување на верификацијата, комуникацијата или одвраќањето.

Други, особено оние што нудат јасна предност на бојното поле, имаат тенденција да ги зголемат воените трошоци и да ја интензивираат трката во вооружување. Општото мислење е дека вештачката интелигенција спаѓа во втората група.

Успехот на вештачката интелигенција во надзорот, таргетирањето и автономните системи ја зајакнува перцепцијата дека заостанувањето назад би значело сериозен стратешки недостаток.

Теоретски, рамките за контрола на оружјето или полесните договори за соработка би можеле да им помогнат на сите страни со поставување ограничувања што ќе ја избегнат дестабилизирачката конкуренција. Во пракса, овие договори се ретки.

Неуспесите во координацијата, меѓусебната недоверба и двојната намена на вештачката интелигенција прават денес многу потешко да се постигне видот на меѓународно споделено ограничување како на пример договорите за контрола на нуклеарното вооружување во минатото.

Во рамките на националните граници, регулацијата е можна за државите со институционална и техничка моќ да го следат тоа. На глобално ниво, силите што го движат усвојувањето на вештачката интелигенција ги прават сеопфатните правила речиси невозможни.

Внатрешни предизвици со ВИ

На домашно ниво, владите ја имаат можноста да воспостават контрола. Законодавните тела можат да изгласаат правна рамка, регулаторите да издаваат правилници, а инспекциите да ја следат усогласеност од инвеститорите кои се под нивна јурисдикција или да казнуваат.

Ова е арената каде што културниот, правниот и економскиот контекст можат да се одразат во управувањето. Способна држава може да прилагоди правила за заштита на приватноста, спречување на алгоритамски пристрасности и заштита на критичните системи без задушување на иновациите.

Сепак, таа способност е нерамномерно распределена. Регулацијата е игра на капацитет.

Ефективниот надзор бара напредна техничка инфраструктура, регулатори кои ги разбираат основните системи и институции доволно агилни за да ги прилагодат правилата како што се менува технологијата.

Без ова, регулацијата ризикува да стане симболична, а не ефикасна.

Брзината е првото ограничување. Системите со вештачка интелигенција можат значително да се променат за само неколку месеци, додека правната рамка обично се менува со години.

Правилата во законската регулатива се под ризик да застарат уште пред да почне да се применуваат. Земјите што ќе го следат чекорот ќе бидат оние што ќе можат да користат адаптивни механизми како што се променливи стандарди, „отворену“ регулативи и поедноставени процеси на измени за ажурирање на надзорот без парализа од законодавството.

Државите што воспоставуваат строги правила за усогласеност ризикуваат да останат со регулатива која не е ефективна.

Второто ограничување е експертизата. Во многу земји, регулаторите, правосудството и државните службеници немаат техничко знаење за да проценат архитектури на модели, ризици од податоци за обука или ранливости на системот.

Без оваа можност, владите изготвуваат правила што не можат да ги спроведат.

Слабоста е најостра кога вештачката интелигенција е основа на критичната инфраструктура, здравствената заштита или финансиските системи, каде што неуспесите во надзорот можат да имаат непосредни последици со големо влијание.

Без вешти рецензенти, дури и најдобро напишаниот закон за вештачка интелигенција останува малку повеќе од празно слово на хартија.

Третото ограничување е зависноста. Државите што се потпираат на платформи за вештачка интелигенција во странска сопственост, услуги во облак или синџири на снабдување со полупроводници не можат целосно да ги спроведат своите стандарди.

Доколку критичните системи за вештачка интелигенција на една земја се обучуваат и се хостираат во странство, регулаторите ја губат моќта да ги ревидираат или модифицираат. Ова не е апстрактно прашање на суверенитет.