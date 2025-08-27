Родителите на 16-годишно момче кое извршило самоубиство во април поднеле тужба за неправедна смрт против компанијата „Опен АИ“, обвинувајќи ја дека нејзиниот четбот за вештачка интелигенција „ЧатЏПТ“ го охрабрил нивниот син на овој чин, објави „Ен-би-си њуз“, јавува Анадолу.

Родителите Мет и Марија Рејн ја поднеле тужбата во Врховниот суд на Калифорнија во Сан Франциско против „Опен АИ“ и извршниот директор Сем Алтман.

Според извештајот, родителите тврдат дека „ЧатЏПТ“ првично му помагал на нивниот син Адам со домашните задачи, но потоа се претворил во „тренер за самоубиства“, советувајќи го за методи и нудејќи да напише проштални писма.