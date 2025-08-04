Не ни требаат лекции за демократија од оние што убиваат цивили, му порача градоначалникот на Атина Харис Дукас на израелскиот амбасадор, кој ги обвини општинските власти дека не се справуваат со „антисемитските графити“ во градот.

Нагласувајќи дека Атина, како главен град на демократска земја, целосно ги почитува своите посетители и го поддржува правото на слободно изразување на своите граѓани, Дукас рече дека „како градски општински власти, покажавме активно спротивставување на насилството и расизмот и не ги прифаќаме лекциите за демократија од оние што убиваат цивили и деца во редици за храна, од оние што секојдневно водат десетици луѓе кон нивната смрт во Газа, од бомби, глад и жед“.

„Ужасно е што г-динот амбасадор (Ноам Кац) се фокусира само на графитите, кои очигледно се бришат, додека во Газа се спроведува невиден геноцид“, додаде тој.