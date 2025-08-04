Не ни требаат лекции за демократија од оние што убиваат цивили, му порача градоначалникот на Атина Харис Дукас на израелскиот амбасадор, кој ги обвини општинските власти дека не се справуваат со „антисемитските графити“ во градот.
Нагласувајќи дека Атина, како главен град на демократска земја, целосно ги почитува своите посетители и го поддржува правото на слободно изразување на своите граѓани, Дукас рече дека „како градски општински власти, покажавме активно спротивставување на насилството и расизмот и не ги прифаќаме лекциите за демократија од оние што убиваат цивили и деца во редици за храна, од оние што секојдневно водат десетици луѓе кон нивната смрт во Газа, од бомби, глад и жед“.
„Ужасно е што г-динот амбасадор (Ноам Кац) се фокусира само на графитите, кои очигледно се бришат, додека во Газа се спроведува невиден геноцид“, додаде тој.
Во интервју за грчкиот весник „Катимерини“, Кац тврдеше дека антисемитските графити ги тераат израелските посетители да се чувствуваат непријатно и ги обвини градските власти за неактивност.
Министерството за здравство на Газа во неделата објави дека бројот на Палестинци кои починале од глад предизвикан од израелската блокада достигнал 175, вклучувајќи 93 деца, од почетокот на израелскиот геноцид во октомври 2023 година.
Израелската војска, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.800 Палестинци, претежно жени и деца.