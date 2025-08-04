Поранешниот хрватски премиер и лидер на ХДЗ, Иво Санадер, денеска го напушти затворот во Липовица, каде што помина малку повеќе од 10 години.

Советот на Окружниот суд во Сисак одлучи да го ослободи Санадер условно, поради неговото многу добро однесување за време на издржувањето на казната.

Тој беше осуден на единствена затворска казна од 18 години, за неколку кривични дела поврзани со финансиска злоупотреба, и ќе биде на условна казна до 2032 година.