Санадер излезе од затвор, на условна слобода ќе биде до 2032 година
Како што објасни неговиот адвокат Драган Црнковиќ, една од причините што ги навеле во барањето за ослободување била неговата здравствена состојба како и фактот дека тој отслужил половина од казната на 15 август 2023 година.
Ivo Sanader / Reuters
4 август 2025

 Поранешниот хрватски премиер и лидер на ХДЗ, Иво Санадер, денеска го напушти затворот во Липовица, каде што помина малку повеќе од 10 години.

Советот на Окружниот суд во Сисак одлучи да го ослободи Санадер условно, поради неговото многу добро однесување за време на издржувањето на казната.

Тој беше осуден на единствена затворска казна од 18 години, за неколку кривични дела поврзани со финансиска злоупотреба, и ќе биде на условна казна до 2032 година.

Како што објасни неговиот адвокат Драган Црнковиќ, исполнети се сите законски услови за ослободување на Санадер. Освен, како што рече, неговата возраст, една од причините што ги навеле во барањето за ослободување била неговата здравствена состојба, но тоа не се главните причини, туку и фактот дека тој отслужил половина од казната на 15 август 2023 година.

Согласно правилата, Санадер ќе има обврска да се јавува во полиција секој месец и нема да му биде дозволено да го менува местото на живеење.

