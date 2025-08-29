Директорот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА), Филип Лазарини, денес предупреди дека Појасот Газа се претвора во „гроб на меѓународното хуманитарно право“, поради продлабочувањето на хуманитарната катастрофа и целосниот колапс на меѓународниот одговор на повеќемесечната блокада и уништување на таа палестинска територија.

Во интервју за шпанскиот весник „Ел Паис“, Лазарини изјави дека гладот ​​во Газа сега е официјално прогласен, со повеќе од 313 смртни случаи од глад и речиси 63.000 убиени од почетокот на војната во октомври 2023 година.

„Гладот ​​во Газа не е резултат на природна катастрофа или случајни околности. Ова е глад предизвикан од човекот. Вратите се намерно затворени, а предупредувањата што ги дававме со месеци едноставно се игнорирани“, рече тој.

Според него, израелските власти ѝ забранија на УНРВА да внесува помош во Газа од 2 март, и покрај фактот дека на границите со Египет и Јордан има повеќе од 6.000 камиони со храна, што, како што изјави тој, „е доволно за да се нахрани целиот појас два месеци“.

Иако, додаде тој, во последните недели влегле помал број конвои, тие не биле под контрола на УНРВA и голем дел од нив биле ограбени од очајни, гладни цивили.

„Луѓето не умираат само од бомби или болести. Сега тие почнуваат да умираат во тишина - од глад. И тоа во време кога помошта е достапна, но систематски ѝ е спречено да влезе“, нагласи Лазарини.

Тој го обвини Израел дека води кампања за дезинформации насочена кон целосно делегитимизирање и демонтирање на УНРВА.