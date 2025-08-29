ВОЈНА ВО ГАЗА
УНРВА: Газа станува гроб на меѓународното хуманитарно право
Денес е тешко да им се објасни на децата во училиштата што се човекови права, Женевските конвенции станаа мртва буква на хартија, она што денес се толерира во Газа ќе стане ново правило за идните конфликти, нагласи директорот на УНРВА, Лазарини
Ако Газа повеќе не е земја за Палестинците, тоа не е само хуманитарна трагедија, туку и политичка катастрофа, рече Лазарини / Reuters
29 август 2025

Директорот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА), Филип Лазарини, денес предупреди дека Појасот Газа се претвора во „гроб на меѓународното хуманитарно право“, поради продлабочувањето на хуманитарната катастрофа и целосниот колапс на меѓународниот одговор на повеќемесечната блокада и уништување на таа палестинска територија.

Во интервју за шпанскиот весник „Ел Паис“, Лазарини изјави дека гладот ​​во Газа сега е официјално прогласен, со повеќе од 313 смртни случаи од глад и речиси 63.000 убиени од почетокот на војната во октомври 2023 година.

„Гладот ​​во Газа не е резултат на природна катастрофа или случајни околности. Ова е глад предизвикан од човекот. Вратите се намерно затворени, а предупредувањата што ги дававме со месеци едноставно се игнорирани“, рече тој.

Според него, израелските власти ѝ забранија на УНРВА да внесува помош во Газа од 2 март, и покрај фактот дека на границите со Египет и Јордан има повеќе од 6.000 камиони со храна, што, како што изјави тој, „е доволно за да се нахрани целиот појас два месеци“.

Иако, додаде тој, во последните недели влегле помал број конвои, тие не биле под контрола на УНРВA и голем дел од нив биле ограбени од очајни, гладни цивили.

„Луѓето не умираат само од бомби или болести. Сега тие почнуваат да умираат во тишина - од глад. И тоа во време кога помошта е достапна, но систематски ѝ е спречено да влезе“, нагласи Лазарини.

Тој го обвини Израел дека води кампања за дезинформации насочена кон целосно делегитимизирање и демонтирање на УНРВА.

По обвинувањата дека некои од вработените во агенцијата наводно биле поврзани со Хамас, повеќе од 16 земји го прекинаа финансирањето на УНРВA, вклучувајќи ги САД и Шведска, што сочинуваше една третина од вкупниот буџет на агенцијата.

„Израел сака да ја уништи УНРВA бидејќи ја гледа како симбол на правото на Палестинците да се вратат во Палестина. Целта е да се укине статусот на бегалец и со тоа да се ослабне палестинското право на самоопределување и решение за две држави“, рече Лазарини.

Лазарини, исто така, предупредува на растечко насилство и присилно раселување на Западниот Брег, што, вели тој, дополнително ја комплицира регионалната безбедност. Тој тврди дека неактивноста на меѓународната заедница кон Израел е индикација „дека меѓународното хуманитарно право повеќе не е универзално применливо“.

„Денес е тешко да им се објасни на децата во училиштата што се човекови права. Женевските конвенции станаа мртва буква на хартија. Она што денес се толерира во Газа ќе стане ново правило за идните конфликти“, нагласи Лазарини.

Зборувајќи за иднината на Газа, Лазарини изрази загриженост дека ако продолжи сегашниот тек, може да се случи втора Накба (термин што го користат Палестинците за да се означат масовното протерување и егзодус на околу 750.000 Палестинци од нивните домови за време на војната во 1948 година, кога беше основана државата Израел).

„Ако Газа повеќе не е земја за Палестинците, тоа не е само хуманитарна трагедија, туку и политичка катастрофа. И затоа денес не смееме да престанеме да работиме на решение за две држави“, заклучи Лазарини.

