САД воведоа нови царини за 69 држави, меѓу кои и за Македонија со стапка од 15%, додека Израел продолжи со напади врз Газа, при што загинаа најмалку осум Палестинци. Рубио изјави дека палестинска држава не може да постои без согласност од Израел, а поранешниот хрватски премиер Санадер доби условно ослободување и покрај казната од 18 години затвор. Сирија, пак, го обвини Израел дека работи на нејзина поделба и дестабилизација преку поддршка на локални лидери.

Слушате Блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денеска е петок, 1 август

Трамп воведе царини за 69 држави, за Србија 35%, за БиХ 30%, за Северна Македонија 15%

Новите царини се движат од 10 до 41 процент, со највисока царина за Сирија. Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја ќе бидат предмет на царини од 15 проценти. Србија ќе се соочи со царини од 35 проценти, а Босна и Херцеговина од 30 проценти. Ирак 35%, Лаос 40%, Мјанмар 40%, Швајцарија 39% и Сирија 41% беа означени со повисоки стапки. Македонија има стапка од 15 отсто, исто како за Европската Унија, којашто склучи трговски договор само пред три дена, на 27 јули. Првично објавената царинска стапка за македонските стоки од месец април, изнесуваше 33 отсто, што значи дека новата стапка е повеќе од двојно пониска.

Израелски напади во Газа убија најмалку осум Палестинци од утрово

Најмалку осум Палестинци беа убиени, а неколку други беа повредени утрово во израелски напади со беспилотни летала насочени кон повеќе области низ Појасот Газа, соопштија медицински извори. Четири Палестинци беа убиени, а други беа повредени кога израелски дрон бомбардираше шатори во кои се сместени раселени цивили во областа Ал-Маваси западно од Кан Јунис во јужна Газа. Во централниот град Деир ал-Балах во Газа, уште четири лица беа убиени, а други беа повредени во израелски воздушен напад насочен кон станбена област.

Рубио: Не може да се прогласи палестинска држава без согласност од Израел



Американскиот државен секретар Марко Рубио ги отфрли неодамнешните одлуки на западните земји за признавање на Палестина, нарекувајќи ги „неважни“. „Ниту една од овие земји нема способност да создаде палестинска држава“, изјави Рубио. „Не може да има палестинска држава освен ако Израел не се согласи со тоа“, истакна Рубио. „Тие дури и не можат да ви кажат каде е оваа палестинска држава. Не можат да ви кажат кој ќе ја управува. И мислам трето, тоа е контрапродуктивно“, рече тој.