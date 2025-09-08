Српскиот министер за надворешни работи Марко Ѓуриќ во понеделник ја критикуваше декларацијата за одбранбена соработка потпишана од Хрватска и Словенија минатата недела, велејќи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови.
„Се наоѓаме во регион кој помина долг пат во последните 30 години. Создавањето дополнителни сојузи без консултации и разговори со соседните земји покренува многу прашања и предизвикува загриженост“, рече Ѓуриќ, додавајќи дека голем број други земји исто така не биле консултирани или поканети да учествуваат.
Тој рече дека неодамна потпишаниот договор за воена соработка меѓу Хрватска и Словенија не води кон поголема доверба и поблиска соработка во регионот.
Тој нагласи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови.
Ѓуриќ изјави за РТС дека не ја оспорува ничија соработка во областа на одбраната, но дека е „зачудувачки“ што процесот не бил транспарентен или инклузивен.
Тој рече дека, имајќи предвид што се случи во регионот пред 30 години, потребно е транспарентно да се комуницира за безбедносните прашања меѓу земјите во регионот и дека нетранспарентните процеси не треба да станат правило.
Словенија и Хрватска потпишаа договор за воена соработка во петокот за време на официјалната посета на словенечкиот министер за одбрана Борут Сајовиќ на Загреб.
Договорот опфаќа воена соработка во областите на одбраната, воената индустрија, бизнисот и економијата.
Хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ го нарече договорот „ново поглавје“ во веќе одличните одбранбени односи меѓу двете земји.