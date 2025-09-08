РЕГИОН
Србија изразува загриженост во врска со договорот за одбрана меѓу Хрватска и Словенија
Имајќи предвид што се случи пред 30 години, потребно е транспарентно да се комуницира за безбедносните прашања меѓу земјите во регионот, а нетранспарентните процеси не треба да станат правило, рече српскиот минситер за надворешни работи Ѓуриќ
Тој нагласи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови / Others
8 септември 2025

Српскиот министер за надворешни работи Марко Ѓуриќ во понеделник ја критикуваше декларацијата за одбранбена соработка потпишана од Хрватска и Словенија минатата недела, велејќи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови.

„Се наоѓаме во регион кој помина долг пат во последните 30 години. Создавањето дополнителни сојузи без консултации и разговори со соседните земји покренува многу прашања и предизвикува загриженост“, рече Ѓуриќ, додавајќи дека голем број други земји исто така не биле консултирани или поканети да учествуваат.

Тој рече дека неодамна потпишаниот договор за воена соработка меѓу Хрватска и Словенија не води кон поголема доверба и поблиска соработка во регионот.

Ѓуриќ изјави за РТС дека не ја оспорува ничија соработка во областа на одбраната, но дека е „зачудувачки“ што процесот не бил транспарентен или инклузивен.

Тој рече дека, имајќи предвид што се случи во регионот пред 30 години, потребно е транспарентно да се комуницира за безбедносните прашања меѓу земјите во регионот и дека нетранспарентните процеси не треба да станат правило.

Словенија и Хрватска потпишаа договор за воена соработка во петокот за време на официјалната посета на словенечкиот министер за одбрана Борут Сајовиќ на Загреб.

Договорот опфаќа воена соработка во областите на одбраната, воената индустрија, бизнисот и економијата.

Хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ го нарече договорот „ново поглавје“ во веќе одличните одбранбени односи меѓу двете земји.

