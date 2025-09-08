Српскиот министер за надворешни работи Марко Ѓуриќ во понеделник ја критикуваше декларацијата за одбранбена соработка потпишана од Хрватска и Словенија минатата недела, велејќи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови.

„Се наоѓаме во регион кој помина долг пат во последните 30 години. Создавањето дополнителни сојузи без консултации и разговори со соседните земји покренува многу прашања и предизвикува загриженост“, рече Ѓуриќ, додавајќи дека голем број други земји исто така не биле консултирани или поканети да учествуваат.

Тој рече дека неодамна потпишаниот договор за воена соработка меѓу Хрватска и Словенија не води кон поголема доверба и поблиска соработка во регионот.

Тој нагласи дека на овој регион му се потребни нови мостови на соработка, а не ѕидови.

Ѓуриќ изјави за РТС дека не ја оспорува ничија соработка во областа на одбраната, но дека е „зачудувачки“ што процесот не бил транспарентен или инклузивен.