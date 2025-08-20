Руските претставници направија отстапки „речиси веднаш“ за време на минатонеделниот состанок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, изјави специјалниот американски пратеник Стив Виткоф.

„Русите речиси веднаш направија отстапки на првиот состанок во Алјаска, а дел од добивањето на тие отстапки беше да увидиме дали Русите се подготвени да бидат поприлагодливи“, рече Виткоф.

Виткоф исто така потенцираше дека дискусиите во Анкориџ се фокусирале на постигнување долгорочен мировен договор, а не на привремен прекин на огнот.

„Останавме таму доста време бидејќи всушност постигнавме напредок во тоа како би можеле да постигнеме мировен договор. Договорот за прекин на огнот е многу, многу лесен за прекршување бидејќи не ги содржи сите елемнти“, рече тој.