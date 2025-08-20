ПОЛИТИКА
Виткоф: Русите веднаш направија отстапки на самитот Трамп-Путин на Алјаска
Виткоф рече дека дискусиите во Анкориџ се фокусирале на постигнување долгорочен мировен договор, а не на привремен прекин на огнот
20 август 2025

Руските претставници направија отстапки „речиси веднаш“ за време на минатонеделниот состанок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, изјави специјалниот американски пратеник Стив Виткоф.

„Русите речиси веднаш направија отстапки на првиот состанок во Алјаска, а дел од добивањето на тие отстапки беше да увидиме дали Русите се подготвени да бидат поприлагодливи“, рече Виткоф.

Виткоф исто така потенцираше дека дискусиите во Анкориџ се фокусирале на постигнување долгорочен мировен договор, а не на привремен прекин на огнот.

„Останавме таму доста време бидејќи всушност постигнавме напредок во тоа како би можеле да постигнеме мировен договор. Договорот за прекин на огнот е многу, многу лесен за прекршување бидејќи не ги содржи сите елемнти“, рече тој.

„Претседателот на овој состанок во Алјаска сметаше дека имаме договорено многу од претходниците за мировен договор, па зошто да не се стремиме кон целосен мировен договор?“, додаде тој.

Мировните напори достигнаа напредна фаза по средбата меѓу Трамп и Путин и последователната средба во понеделник меѓу Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери во Вашингтон.

Клучните точки на препреки наводно вклучуваат потенцијална размена на територии и безбедносни гаранции за Украина, при што Киев и европските лидери тврдат дека секој пат кон мировен договор мора да започне со прекин на огнот, додека САД и Русија се залагаат за целосен мировен договор.

