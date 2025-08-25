Словенија и Палестина денес потпишаа меморандум за разбирање (MoU) со цел зајакнување на политичкиот дијалог и соработката, при што словенечката министерка за надворешни работи Тања Фајон ја потврди силната поддршка на Љубљана за палестинската државност и упати повик за итен прекин на огнот во Газа.
Палестинскиот министер за надворешни работи Варсен Агбекјан Шахин престојува во главниот град на Словенија, Љубљана, на покана од Фајон, во време на зголемени тензии на окупираните палестински територии поради израелската агресија.
Меморандумот воспоставува формална рамка за систематски дијалог, редовни политички консултации и практична соработка меѓу двете влади, соопштија официјални лица.
„Се согласивме дека палестинските власти се единствени легитимни претставници што треба да раководат со Газа. Словенија е подготвена да ѝ помогне на Палестина и во областа на државната администрација. Во Газа оружјето мора да биде заменето со мир“, изјави Фајон по потпишувањето на меморандумот.
Таа нагласи дека Словенија останува еден од најсилните поддржувачи на палестинската државност во Европската Унија и глобално, вклучително и во Советот за безбедност на ОН.
„Потребен е итен и траен прекин на огнот, ослободување на сите заложници, брзо и безбедно доставување хуманитарна помош во Газа и зајакнување на напорите за реализација на решение со две држави“, додаде таа.
Според словенечката новинска агенција СТА, Шахин за време на посетата ќе се сретне и со поширокото политичко раководство на земјата, при што разговорите ќе бидат фокусирани на меѓународните случувања, особено на Блискиот Исток.
Словенија, меѓу најгласните поддржувачи на правата на Палестинците во ЕУ, последниве месеци постојано ги осудува израелските акции во Газа.