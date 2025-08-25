Словенија и Палестина денес потпишаа меморандум за разбирање (MoU) со цел зајакнување на политичкиот дијалог и соработката, при што словенечката министерка за надворешни работи Тања Фајон ја потврди силната поддршка на Љубљана за палестинската државност и упати повик за итен прекин на огнот во Газа.

Палестинскиот министер за надворешни работи Варсен Агбекјан Шахин престојува во главниот град на Словенија, Љубљана, на покана од Фајон, во време на зголемени тензии на окупираните палестински територии поради израелската агресија.

Меморандумот воспоставува формална рамка за систематски дијалог, редовни политички консултации и практична соработка меѓу двете влади, соопштија официјални лица.

„Се согласивме дека палестинските власти се единствени легитимни претставници што треба да раководат со Газа. Словенија е подготвена да ѝ помогне на Палестина и во областа на државната администрација. Во Газа оружјето мора да биде заменето со мир“, изјави Фајон по потпишувањето на меморандумот.