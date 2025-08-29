ВОЈНА ВО ГАЗА
Над 20 Палестинци загинаа во најновите израелски напади
Израел уби најмалку 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
29 август 2025

Најмалку 21 Палестинец беа убиени, а неколку други беа повредени во петокот кога израелските сили извршија воздушни напади низ повеќе области во Појасот Газа, соопштија медицински извори.

Во Кан Јунис, јужна Газа, пет лица беа убиени, а други беа ранети кога израелските сили ги гаѓаа шаторите во кои се сместени раселени семејства во областа ал-Маваси.

Уште пет лица беа убиени, а неколку беа повредени откако воздушен напад погоди станбена куќа во населбата Тел ал-Хава во југозападниот град Газа.

Посеверно, во областа Ал-Суданија, четири лица беа убиени, а други беа ранети кога Израел гаѓаше шатор во кој беа сместени раселени семејства.

Во централниот дел од Појасот Газа, две лица беа убиени, а други беа повредени во воздушен напад врз дом во бегалскиот камп Ал-Буреиџ.

Во градот Деир ал-Балах, еден маж и неговата сопруга беа убиени, а неколку други беа повредени кога беше погодена куќа на улицата Ал-Салам.

Уште три лица беа убиени во напади врз процес на жители на улицата Абу Хусни во истиот град.

Израел уби најмалку 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

