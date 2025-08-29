Најмалку 21 Палестинец беа убиени, а неколку други беа повредени во петокот кога израелските сили извршија воздушни напади низ повеќе области во Појасот Газа, соопштија медицински извори.

Во Кан Јунис, јужна Газа, пет лица беа убиени, а други беа ранети кога израелските сили ги гаѓаа шаторите во кои се сместени раселени семејства во областа ал-Маваси.

Уште пет лица беа убиени, а неколку беа повредени откако воздушен напад погоди станбена куќа во населбата Тел ал-Хава во југозападниот град Газа.

Посеверно, во областа Ал-Суданија, четири лица беа убиени, а други беа ранети кога Израел гаѓаше шатор во кој беа сместени раселени семејства.

Во централниот дел од Појасот Газа, две лица беа убиени, а други беа повредени во воздушен напад врз дом во бегалскиот камп Ал-Буреиџ.