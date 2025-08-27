82-от Филмски фестивал во Венеција се отвори во среда под сенката на протести, додека активистите и филмските работници го искористија глобалното внимание за да го осудат геноцидот на Израел во Газа.
Во Венецијанското Лидо, демонстрантите развија транспарент на кој пишуваше „Слободна Палестина“ и „Стоп на геноцидот“ пред црвениот тепих каде што требаше да пристигнат меѓународни ѕвезди, објави италијанската новинска агенција ANSA.
„Се соочуваме со целосен геноцид и повеќе не можеме да го негираме. Злосторствата мора да се сопрат сега“, рече Мартина Верњано, портпаролка на групата.
Активистите, исто така, повикаа на митинг во Лидо во недела попладне за да маршираат кон местото на одржување на фестивалот.
Во четврток, стотици италијански и меѓународни филмски професионалци потпишаа отворено писмо под банерот Venice4Palestine (V4P).
Во писмото се повикува фестивалот и неговото матичко тело, Биеналето, да бидат „похрабри и појасни во осудата на тековниот геноцид во Газа и етничкото чистење низ Палестина што го спроведуваат израелската влада и армија“.
Израел уби речиси 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Целосната блокада на палестинската енклава од страна на Израел, во сила од почетокот на март, создаде катастрофални услови за 2,4 милиони жители на енклавата, што доведе до глад, широко распространети болести и колапс на основните услуги.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.