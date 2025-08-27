82-от Филмски фестивал во Венеција се отвори во среда под сенката на протести, додека активистите и филмските работници го искористија глобалното внимание за да го осудат геноцидот на Израел во Газа.

Во Венецијанското Лидо, демонстрантите развија транспарент на кој пишуваше „Слободна Палестина“ и „Стоп на геноцидот“ пред црвениот тепих каде што требаше да пристигнат меѓународни ѕвезди, објави италијанската новинска агенција ANSA.

„Се соочуваме со целосен геноцид и повеќе не можеме да го негираме. Злосторствата мора да се сопрат сега“, рече Мартина Верњано, портпаролка на групата.

Активистите, исто така, повикаа на митинг во Лидо во недела попладне за да маршираат кон местото на одржување на фестивалот.

Во четврток, стотици италијански и меѓународни филмски професионалци потпишаа отворено писмо под банерот Venice4Palestine (V4P).