Уште еден палестински новинар е убиен од оган на израелската армија во Газа, со што бројот на убиени палестински новинари од октомври 2023 година се искачи на 239, соопштија локалните власти денес, јавува Анадолу.

Ислам ал-Куми, новинар кој соработуваше со неколку медиумски куќи, го загуби животот доцна синоќа кога израелски борбени авиони ја бомбардираа неговата куќа во населбата Сабра во градот Газа, соопштија локалните медиуми.

Канцеларијата за медиуми на Владата во Газа соопшти дека со новиот смртен случај бројот на убиени палестински новинари во израелската војна во Газа од октомври 2023 година се искачи на 239.

Канцеларијата го осуди „систематскиот напад врз палестинските новинари од страна на Израел во Газа“ и ги повика институциите за човекови права и медиумите да ги „осудат овие систематски злосторства против новинарите во Газа“.