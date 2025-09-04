Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека наскоро „нешто ќе се случи“ во Украина, но дека рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски сè уште не се подготвени за тоа.
Тој рече дека е „реалистичен и оптимист“ за постигнување мир во Украина, додавајќи дека внимателно ги следи активностите што ги преземаат Путин и Зеленски.
„Го следев тоа, го видов и разговарав со претседателот Путин и претседателот Зеленски за тоа. Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но нешто ќе се случи. Ќе го направиме тоа“, рече тој во телефонско интервју за Си-Би-Ес.
Осврнувајќи се на неодамнешниот напад на Русија врз Украина, во кој загинаа 15 лица, Трамп рече дека е незадоволен од ситуацијата, но дека ќе продолжи да се залага за мировен договор.
Трамп рече дека мислел дека сè ќе се среди, но дека преговорите со Русија се покажале тешки.
Американскиот претседател рече дека неговиот пристап кон многу дипломатски преговори, без разлика дали со Русија и Украина или со други завојувани земји, е да ги собере клучните лидери во една просторија и САД да посредуваат во договор во реално време, честопати со неговото раководство, без да отфрлаат никакви можности.
Тој пристап, рече тој, бара трпение, дури и кога се бара брзо решение, но верува дека се исплатил во други мировни договори оваа година.
„Имавме неколку многу добри денови, за среќа, и кога ги собирам во една просторија, или барем ги натерам да разговараат, се чини дека функционира. Спасивме милиони животи“, рече Трамп.
Тој додаде дека ја гледал воената парада во Пекинг, на која присуствувале Путин, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун и кинескиот претседател Си Џинпинг.
„Ја разбирам причината зошто го направија тоа и се надеваа дека ќе гледам, и навистина гледав. Мојот однос со сите нив е многу добар. Ќе откриеме колку е добар во текот на следната недела или две“, додаде Трамп.