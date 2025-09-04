ПОЛИТИКА
2 мин читање
Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени за тоа
Осврнувајќи се на неодамнешниот напад на Русија врз Украина, во кој загинаа 15 лица, Трамп рече дека е незадоволен од ситуацијата, но дека ќе продолжи да се залага за мировен договор
Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени за тоа
Трамп рече дека мислел дека сè ќе се среди, но дека преговорите со Русија се покажале тешки / AP
4 септември 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека наскоро „нешто ќе се случи“ во Украина, но дека рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски сè уште не се подготвени за тоа.

Тој рече дека е „реалистичен и оптимист“ за постигнување мир во Украина, додавајќи дека внимателно ги следи активностите што ги преземаат Путин и Зеленски.

„Го следев тоа, го видов и разговарав со претседателот Путин и претседателот Зеленски за тоа. Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но нешто ќе се случи. Ќе го направиме тоа“, рече тој во телефонско интервју за Си-Би-Ес.

Осврнувајќи се на неодамнешниот напад на Русија врз Украина, во кој загинаа 15 лица, Трамп рече дека е незадоволен од ситуацијата, но дека ќе продолжи да се залага за мировен договор.

Трамп рече дека мислел дека сè ќе се среди, но дека преговорите со Русија се покажале тешки.

Препорачано

Американскиот претседател рече дека неговиот пристап кон многу дипломатски преговори, без разлика дали со Русија и Украина или со други завојувани земји, е да ги собере клучните лидери во една просторија и САД да посредуваат во договор во реално време, честопати со неговото раководство, без да отфрлаат никакви можности.

Тој пристап, рече тој, бара трпение, дури и кога се бара брзо решение, но верува дека се исплатил во други мировни договори оваа година.

„Имавме неколку многу добри денови, за среќа, и кога ги собирам во една просторија, или барем ги натерам да разговараат, се чини дека функционира. Спасивме милиони животи“, рече Трамп.

Тој додаде дека ја гледал воената парада во Пекинг, на која присуствувале Путин, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун и кинескиот претседател Си Џинпинг.

„Ја разбирам причината зошто го направија тоа и се надеваа дека ќе гледам, и навистина гледав. Мојот однос со сите нив е многу добар. Ќе откриеме колку е добар во текот на следната недела или две“, додаде Трамп.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us