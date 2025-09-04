Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека наскоро „нешто ќе се случи“ во Украина, но дека рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски сè уште не се подготвени за тоа.

Тој рече дека е „реалистичен и оптимист“ за постигнување мир во Украина, додавајќи дека внимателно ги следи активностите што ги преземаат Путин и Зеленски.

„Го следев тоа, го видов и разговарав со претседателот Путин и претседателот Зеленски за тоа. Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но нешто ќе се случи. Ќе го направиме тоа“, рече тој во телефонско интервју за Си-Би-Ес.

Осврнувајќи се на неодамнешниот напад на Русија врз Украина, во кој загинаа 15 лица, Трамп рече дека е незадоволен од ситуацијата, но дека ќе продолжи да се залага за мировен договор.

Трамп рече дека мислел дека сè ќе се среди, но дека преговорите со Русија се покажале тешки.