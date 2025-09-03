Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека „храбрите“ севернокорејски војници се вклучиле во војната во Украина по иницијатива на нивниот лидер Ким Џонг-ун.

Путин ја даде оваа изјава за време на билатералните разговори со Ким во државниот пансион Дјаојутаи откако присуствуваше на кинеската воена парада „Денот на победата“ во Пекинг.

Со оваа изјава рускиот претседател првпат проговори за вклучувањето на севернокорејските трупи во војната во Украина.

Зборувајќи дека има намера да се фокусира на „перспективите за развој на односите“ со Москва, Ким додаде:

„Многу ми е драго што денес имаме можност да разговараме за нашите односи, за интеракцијата, за перспективите, за развојот на овие односи и што имам можност да се сретнам со Вас насамо“, цитираше руската државна новинска агенција РИА Новости.

Путин рече дека врските меѓу Русија и Северна Кореја добиле „посебен доверлив и пријателски карактер, сојузнички карактер“.

Тој истакна дека севернокорејските специјални сили учествувале во битката за рускиот регион Курск против украинските трупи.