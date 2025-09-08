Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Израел ги прифатил неговите услови за прекин на огнот, а воедно упати предупредување до палестинската група Хамас да го стори истото.

„Сите сакаат заложниците да се вратат дома. Сите сакаат оваа војна да заврши!“, напиша Трамп на платформата Вистина( Truth Social), која е негова сопственост.

„Израелците ги прифатија моите услови. Време е и Хамас да ги прифати“, додаде тој.

Тој се закани со последици ако Хамас ја одбие понудата, наведувајќи: „Го предупредив Хамас за последиците од неприфаќањето. Ова е моето последно предупредување, нема да има друго!“