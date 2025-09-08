ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Трамп: Израел го прифати договорот за прекин на огнот, го предупредив и Хамас да го прифати
Сите сакаат заложниците да се вратат дома, сите сакаат оваа војна да заврши, ова е моето последно предупредување, нема да има друго, напиша Трамп на платформата Вистина
Трамп: Израел го прифати договорот за прекин на огнот, го предупредив и Хамас да го прифати
Хамас вчера издаде соопштение во кое се наведува дека е отворен за секој договор што ќе ја заврши војната / Reuters
8 септември 2025

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Израел ги прифатил неговите услови за прекин на огнот, а воедно упати предупредување до палестинската група Хамас да го стори истото.

„Сите сакаат заложниците да се вратат дома. Сите сакаат оваа војна да заврши!“, напиша Трамп на платформата Вистина( Truth Social), која е негова сопственост.

„Израелците ги прифатија моите услови. Време е и Хамас да ги прифати“, додаде тој.

Тој се закани со последици ако Хамас ја одбие понудата, наведувајќи: „Го предупредив Хамас за последиците од неприфаќањето. Ова е моето последно предупредување, нема да има друго!“

Препорачано

Израелските медиуми претходно вчера објавија дека САД доставиле нов сет предлози до Хамас за сеопфатен договор за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците.

Како што наведоа, предлогот за прекин на огнот и ослободување на заложниците не е целосно формулиран, туку претставува преглед на предлози за идните преговори.

Хамас вчера издаде соопштение во кое се наведува дека е отворен за секој договор што ќе ја заврши војната, со целосно повлекување на Израел, неограничен пристап до помош и други барања.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, исто така, јавно изјави дека сега ќе разгледа само сеопфатен договор што ќе вклучува ослободување на сите 48 заложници што се држат во Газа.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us