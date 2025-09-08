Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Израел ги прифатил неговите услови за прекин на огнот, а воедно упати предупредување до палестинската група Хамас да го стори истото.
„Сите сакаат заложниците да се вратат дома. Сите сакаат оваа војна да заврши!“, напиша Трамп на платформата Вистина( Truth Social), која е негова сопственост.
„Израелците ги прифатија моите услови. Време е и Хамас да ги прифати“, додаде тој.
Тој се закани со последици ако Хамас ја одбие понудата, наведувајќи: „Го предупредив Хамас за последиците од неприфаќањето. Ова е моето последно предупредување, нема да има друго!“
Израелските медиуми претходно вчера објавија дека САД доставиле нов сет предлози до Хамас за сеопфатен договор за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците.
Како што наведоа, предлогот за прекин на огнот и ослободување на заложниците не е целосно формулиран, туку претставува преглед на предлози за идните преговори.
Хамас вчера издаде соопштение во кое се наведува дека е отворен за секој договор што ќе ја заврши војната, со целосно повлекување на Израел, неограничен пристап до помош и други барања.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, исто така, јавно изјави дека сега ќе разгледа само сеопфатен договор што ќе вклучува ослободување на сите 48 заложници што се држат во Газа.