На 19 август, палестинскиот кошаркар Мохамед Шалан беше наводно застрелан во Газа од страна на израелските одбранбени сили додека барал помош за своето семејство, вклучувајќи ја и ќерката која страда од откажување на бубрезите.
Тој е последниот од десетиците илјади Палестинци кои беа убиени, вклучувајќи над илјада кои бараа помош и стотици спортисти убиени од Израел во текот на геноцидна кампања која сега се протега речиси до крајот на цели две години. Низ целиот свет го слушаме прашањето одново и одново: што можеме да направиме за Газа? Постои одговор: организирање спорттски бојкоти. Ова не е хипотетичко. Како организатори на кампањи за спортски бојкот и во Ирска и во Канада, ние пишуваме во духот на солидарност, и како спортисти и како академици.
Друг од барателите на помош што неодамна беше убиен од Израел беше 43-годишната фудбалска легенда од Газа, Сулејман Обеид, со прекар „палестинскиот Пеле“, за кој се вели дека бил убиен од „оружје фрлено од израелски квадрокоптер“.
Трагично, смртта на Обеид тешко дека била исклучок кога станува збор за спортисти кои биле убиени од Израел за време на геноцидот. Всушност, практиката била толку распространета што добила свој термин во претстојната статија во списанието „Социологија на спортот“: атлетицид.
Атлетицид се однесува на систематското убивање на спортисти како дел од поголема геноцидна кампања што служи за бришење на оваа витална манифестација на културниот идентитет од постоење.
Обидите на Израел за бришење на палестинскиот живот и идентитет беа немилосрдни, манифестирајќи се како незамислива човечка цена, длабока колективна траума, масовно раселување, уништување на инфраструктурата и уништување на културното и академското наследство.
Сферата на спортот исто така не е поштедена, со уништување на спортски објекти; стадионите се претвораат во центри за масовен притвор; континуираните масакри врз палестинските спортисти - Палестинската фудбалска асоцијација (ПФA) пријави смрт на 808 спортисти од 7 октомври 2023 година, речиси половина од тој број деца - и тренери; и користење на ционистичката пропаганда на меѓународни спортски настани како оружје (спортско перење).
Дури и долго пред сегашниот геноцид, Палестинците се соочуваа со систематски напади врз нивните спортски клубови; целна злоупотреба и ограничено движење на спортисти; и постојано уништување на инфраструктурата - сето тоа историски им го одземаше на палестинските спортисти рамноправното поле за играње.
Паралели со апартхејдот во Јужноафриканската Република
Во светлината на овие тековни злосторства и во обид да го искористиме сопствениот културен капитал во просторите во кои циркулираме, двајцата неодамна бевме вклучени во кампањи за спортски бојкоти против Израел, дизајнирани да го притиснат режимот да се повлече од својот геноциден проект. Притоа, експлицитно го следиме водството на активистите кои работеа на изолирање на Јужноафриканската Република од меѓународниот спорт и, правејќи го тоа, на крајот доведоа до колапс на апартхејдот - систем што признатиот автор Та-Нахеси Коутс директно го спореди со Израел.
Ирските спортисти, преку Ирскиот спорт за Палестина, зборуваат и преземаат акција. Во отворено писмо од 2023 година потпишано од над 300 истакнати ирски спортисти, покажавме солидарност кон Палестинците, побаравме суспензија на Израел од сите меѓународни спортски настани и побаравме истраги за кршење на спортските повелби.
Исто така, побаравме траен прекин на огнот, крај на геноцидот и крај на окупацијата. Со оглед на нашата историска употреба на домородниот спорт како антиимперијална алатка, веруваме дека е можно - преку спортот - не само да се спротивставиме на силите на колонијализмот, туку и да побараме признание, еднаквост и почитување.
Поради вклученоста на Ребека во кошарката, вклучително и како поранешна меѓународна кошаркарка, барањето за отстранување на Израел од натпреварувањето беше упатено во ноември 2023 година, кога Ирска требаше да игра против Израел во квалификациите за Евробаскетот.
Потоа следеа апели до Кошаркарската федерација на Ирска да го бојкотира натпреварот и, конечно, повик до спортистите да го бојкотираат натпреварот. Натпреварот беше одложен за февруари 2024 година поради безбедносни причини, но притисокот од граѓанското општество во овој период само се засили, особено откако Кошаркарската федерација на Ирска ги отфрли повиците за бојкот и ги наведе можните санкции како главна причина. Извршниот директор на Кошаркарската ирска федерација не веруваше дека бојкотот ќе направи „малку слепа разлика“ и само ќе ги уништи ирската женски меѓународни натпревари во следната деценија.
Иако повиците за целосен бојкот на крајот останаа неодговорени (освен за пет храбри играчи), отсуството на ритуали пред натпреварите од страна на Ирска донесе масовна свест и предизвика меѓународен разговор за континуираното учество на геноцидниот режим во спортските натпреварувања.
Исто така, создаде поголема контрола врз последователните натпревари, од кои имаше два: натпревар од Светската серија 3x3 и реванш натпревар од Евробаскетот. И покрај уште еден притисок од граѓанското општество, вклучувајќи 70.000 протестни писма испратени до управните тела, реванш натпреварот повторно се одржа на неутралното место во Латвија пред затворени врати, и покрај фактот дека Латвија е страна на Конвенцијата против геноцид во спортот и како таква има должност да го смета Израел за одговорен.
Во она што може да изгледа како тежок пресврт на судбината, сениорките на Ирска повторно се извлечени во истата група со Израел во квалификациите за Евробаскет 2027, заедно со Босна и Херцеговина и Луксембург. Не може доволно да се нагласи дека ова не би се случило доколку ФИБА едноставно ја завршеше својата должност со тоа што ќе го отстрани Израел од натпреварувањето уште на самиот почеток. Сепак, во отсуство на такво водство, националните федерации (и влади) треба да се зафатат и да дејствуваат.
Следејќи го примерот на „Ирски спорт за Палестина“, Канаѓаните се вклучија во сопствена кампања против претстојниот тениски натпревар од Дејвис купот помеѓу Израел и Канада што ќе се игра во Халифакс во септември.
Меѓу голем број тековни акции, Натан беше вклучен во организирање писмо упатено до „Тенис Канада“ и „Спорт Канада“ со кое се бара тие организации „да одбијат да го легитимизираат ова натпреварување и да им забранат на канадските спортисти да се натпреваруваат против израелски спортисти на Дејвис купот и на сите други меѓународни настани“.
Досега, писмото го потпишаа 451 канадски или спортисти со седиште во Канада, спортски службеници, јавни интелектуалци, научници и спортски новинари, вклучувајќи го и освојувач на сребрен медал на Олимписките игри и национален спортски херој тркачот Мох Ахмед, поранешниот олимписки тренер по одбојка на плажа Хернан Хумана, поранешната женска фудбалска репрезентативка и членка на канадската Спортска куќа на славните Андреа Нил, поранешните олимписки биатлонки Меган Бенкс, Наоми Клајн, Ави Луис и три поранешни специјални известувачи на ООН.
Ахмед додаде, во прекрасна песна напишана како одговор на тврдењето на ЦИJA дека потписниците се само
мала толпа екстремисти, „Дали е екстремно/ повикување на украдени земјишта,/ вечно бездржавјанство,/ народ окупиран и избришан/повеќе од седум децении?... Не./ Она што е екстремно не е негодувањето./ Она што е екстремно е тишината./ Рамнодушноста./ Нормализацијата на страдањето“.
Едноставниот факт е дека барањата на Ахмед носат поголема тежина од скоро секој правен научник заедно. Тоа е потенцијалната моќ на спортскиот бојкот.
Моќта на гласот на спортистот
Слично на тоа, иако ФИФА и УЕФА одбија да ги признаат злосторствата извршени од Израел, вклучително и меѓународната кампања за „покажување црвен картон на Израел“, беа потребни само неколку зборови на социјалните медиуми од фудбалската легенда Мо Салах за да се натера УЕФА на одговор по убиството на Сулејман Обеид.
Откако Салах цитираше нејасно напишан пост на УЕФА за смртта на Обеид со прашањата „Можете ли да ни кажете како почина, каде и зошто“, УЕФА веднаш одговори со развевање на транспарент на кој пишуваше „Престанете да убивате деца, престанете да убивате цивили“ пред финалето на Суперкупот.
Па, очигледно неефикасен во споредба со вистинска забрана за Израел и израелските клубови за натпреварувања - одлука што спаѓа во надлежност на УЕФА - овој апсурден спектакл зборуваше за потенцијалната моќ на спортскиот бојкот.
Сепак, денот по тој спектакл, претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, во едно интервју рече дека „прашањето за (не)учеството на Израел во натпреварите на УЕФА е легитимно прашање... Многу ми е тешко да коментирам што би можело да се случи во иднина... Мислам дека дојде време кога мора да престанеме да се преправаме дека сме спортска организација што живее на друга планета“.
Вреди да се одбележи дека во своето неодамнешно известување за убиството на Сулејман Обеид, Атлетик (The Athletic) истакна дека „повеќе од 50 спортисти, вклучувајќи и познати фудбалери, планираат да заземат став за ова прашање“. Токму ова е потребно.
Бидејќи заземањето став бара од спортистите повеќе отколку индиректни објави на социјалните мрежи. Тоа значи заземање вистински материјален став против Израел, така што ќе се почувствува меѓународната изолација што некогаш ја имаше Јужноафриканска Република, а денес ја има Русија.
Спортисти како Абдела Шелбај од Јордан, кој се повлече од турнирот наместо да се соочи со израелски противник, или кошаркарската репрезентација на Јордан до 19 години, која одби да игра натпревар на Светското првенство против Израел, поставуваат таков пример, дури и ако тоа доаѓа со лична професионална цена.
На навивачите и другите во спортската заедница е да им ја дадат на спортистите поддршката и солидарноста што им е потребна за храбро да се спротивстават на геноцидот. Треба да се организираме. Колективна одговорност на сите што се грижат за спортот е да работат заедно за да го забранат Израел во глобалниот спорт пред да биде предоцна - ако веќе не е.
Нејтан Калман-Ламб и Ребека О'Киф
Нејтан Калман-Ламб е вонреден професор по социологија на Универзитетот во Њу Бранзвик. Ребека О’Киф е автор, активист и истражувач. Таа е поранешна интернационална кошаркарка и член на Ирски спорт за Палестина.
Извор: АА
Напомена: Ставовите изразени во овој напис му помагаат на авторот и не ја одразуваат нежно уредувачката политика на ТРТ Балкан