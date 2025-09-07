На 19 август, палестинскиот кошаркар Мохамед Шалан беше наводно застрелан во Газа од страна на израелските одбранбени сили додека барал помош за своето семејство, вклучувајќи ја и ќерката која страда од откажување на бубрезите.

Тој е последниот од десетиците илјади Палестинци кои беа убиени, вклучувајќи над илјада кои бараа помош и стотици спортисти убиени од Израел во текот на геноцидна кампања која сега се протега речиси до крајот на цели две години. Низ целиот свет го слушаме прашањето одново и одново: што можеме да направиме за Газа? Постои одговор: организирање спорттски бојкоти. Ова не е хипотетичко. Како организатори на кампањи за спортски бојкот и во Ирска и во Канада, ние пишуваме во духот на солидарност, и како спортисти и како академици.

Друг од барателите на помош што неодамна беше убиен од Израел беше 43-годишната фудбалска легенда од Газа, Сулејман Обеид, со прекар „палестинскиот Пеле“, за кој се вели дека бил убиен од „оружје фрлено од израелски квадрокоптер“.

Трагично, смртта на Обеид тешко дека била исклучок кога станува збор за спортисти кои биле убиени од Израел за време на геноцидот. Всушност, практиката била толку распространета што добила свој термин во претстојната статија во списанието „Социологија на спортот“: атлетицид.

Атлетицид се однесува на систематското убивање на спортисти како дел од поголема геноцидна кампања што служи за бришење на оваа витална манифестација на културниот идентитет од постоење.

Обидите на Израел за бришење на палестинскиот живот и идентитет беа немилосрдни, манифестирајќи се како незамислива човечка цена, длабока колективна траума, масовно раселување, уништување на инфраструктурата и уништување на културното и академското наследство.

Сферата на спортот исто така не е поштедена, со уништување на спортски објекти; стадионите се претвораат во центри за масовен притвор; континуираните масакри врз палестинските спортисти - Палестинската фудбалска асоцијација (ПФA) пријави смрт на 808 спортисти од 7 октомври 2023 година, речиси половина од тој број деца - и тренери; и користење на ционистичката пропаганда на меѓународни спортски настани како оружје (спортско перење).

Дури и долго пред сегашниот геноцид, Палестинците се соочуваа со систематски напади врз нивните спортски клубови; целна злоупотреба и ограничено движење на спортисти; и постојано уништување на инфраструктурата - сето тоа историски им го одземаше на палестинските спортисти рамноправното поле за играње.

Паралели со апартхејдот во Јужноафриканската Република

Во светлината на овие тековни злосторства и во обид да го искористиме сопствениот културен капитал во просторите во кои циркулираме, двајцата неодамна бевме вклучени во кампањи за спортски бојкоти против Израел, дизајнирани да го притиснат режимот да се повлече од својот геноциден проект. Притоа, експлицитно го следиме водството на активистите кои работеа на изолирање на Јужноафриканската Република од меѓународниот спорт и, правејќи го тоа, на крајот доведоа до колапс на апартхејдот - систем што признатиот автор Та-Нахеси Коутс директно го спореди со Израел.

Ирските спортисти, преку Ирскиот спорт за Палестина, зборуваат и преземаат акција. Во отворено писмо од 2023 година потпишано од над 300 истакнати ирски спортисти, покажавме солидарност кон Палестинците, побаравме суспензија на Израел од сите меѓународни спортски настани и побаравме истраги за кршење на спортските повелби.

Исто така, побаравме траен прекин на огнот, крај на геноцидот и крај на окупацијата. Со оглед на нашата историска употреба на домородниот спорт како антиимперијална алатка, веруваме дека е можно - преку спортот - не само да се спротивставиме на силите на колонијализмот, туку и да побараме признание, еднаквост и почитување.

Поради вклученоста на Ребека во кошарката, вклучително и како поранешна меѓународна кошаркарка, барањето за отстранување на Израел од натпреварувањето беше упатено во ноември 2023 година, кога Ирска требаше да игра против Израел во квалификациите за Евробаскетот.

Потоа следеа апели до Кошаркарската федерација на Ирска да го бојкотира натпреварот и, конечно, повик до спортистите да го бојкотираат натпреварот. Натпреварот беше одложен за февруари 2024 година поради безбедносни причини, но притисокот од граѓанското општество во овој период само се засили, особено откако Кошаркарската федерација на Ирска ги отфрли повиците за бојкот и ги наведе можните санкции како главна причина. Извршниот директор на Кошаркарската ирска федерација не веруваше дека бојкотот ќе направи „малку слепа разлика“ и само ќе ги уништи ирската женски меѓународни натпревари во следната деценија.

Иако повиците за целосен бојкот на крајот останаа неодговорени (освен за пет храбри играчи), отсуството на ритуали пред натпреварите од страна на Ирска донесе масовна свест и предизвика меѓународен разговор за континуираното учество на геноцидниот режим во спортските натпреварувања.

Исто така, создаде поголема контрола врз последователните натпревари, од кои имаше два: натпревар од Светската серија 3x3 и реванш натпревар од Евробаскетот. И покрај уште еден притисок од граѓанското општество, вклучувајќи 70.000 протестни писма испратени до управните тела, реванш натпреварот повторно се одржа на неутралното место во Латвија пред затворени врати, и покрај фактот дека Латвија е страна на Конвенцијата против геноцид во спортот и како таква има должност да го смета Израел за одговорен.

Во она што може да изгледа како тежок пресврт на судбината, сениорките на Ирска повторно се извлечени во истата група со Израел во квалификациите за Евробаскет 2027, заедно со Босна и Херцеговина и Луксембург. Не може доволно да се нагласи дека ова не би се случило доколку ФИБА едноставно ја завршеше својата должност со тоа што ќе го отстрани Израел од натпреварувањето уште на самиот почеток. Сепак, во отсуство на такво водство, националните федерации (и влади) треба да се зафатат и да дејствуваат.

Следејќи го примерот на „Ирски спорт за Палестина“, Канаѓаните се вклучија во сопствена кампања против претстојниот тениски натпревар од Дејвис купот помеѓу Израел и Канада што ќе се игра во Халифакс во септември.