Младите непалски демонстранти од „Генерацијата З“ во четврток ја поддржаа поранешната министерка за правда, првата жена во земјата што некогаш ја држела оваа позиција, како привремена премиерка што ќе ја води земјата низ турбулентни времиња и повикаа на распуштање на парламентот.

Денови насилни протести, во кои 34 лица беа убиени во судири со полицијата, го принудија премиерот К.П. Шарма Оли да се повлече. Демонстрантите бараат Сушила Карки, 73-годишна поранешна министерка за правда, која сега е во пензија, да ја преземе функцијата привремена шефица на владата.

Невидените протести во Непал го одразуваат длабокото незадоволство од политичката елита во земјата, која младите ја обвинуваат за широко распространета корупција и неспособност за оживување на економијата, а гневот е поттикнат од блокадата на социјалните медиуми што оттогаш е укината.

Сушила Карки, која во 2016 година беше првата жена назначена за министерка за правда, се појави како водечки кандидат да стане привремена лидерка на осиромашената хималајска земја, сместена меѓу Индија и Кина.

Непал имаше 14 премиери од 2008 година, а постојаната борба за власт и променливите партиски сојузи длабоко ги разочараа граѓаните, особено младите.

Водачите на протестите го предложија нејзиното име на претседателот и војската, рече претставникот на протестите Оџасви Раџ Тапа.

„Ќе го распуштиме парламентот. Не се обидуваме да го поништиме уставот, иако можеби ќе треба да направиме некои измени во уставот“, рече Тапа.

Повеќе од 1.300 луѓе беа повредени во судирите меѓу демонстрантите и безбедносните сили, соопшти Министерството за здравство.