Младите непалски демонстранти од „Генерацијата З“ во четврток ја поддржаа поранешната министерка за правда, првата жена во земјата што некогаш ја држела оваа позиција, како привремена премиерка што ќе ја води земјата низ турбулентни времиња и повикаа на распуштање на парламентот.
Денови насилни протести, во кои 34 лица беа убиени во судири со полицијата, го принудија премиерот К.П. Шарма Оли да се повлече. Демонстрантите бараат Сушила Карки, 73-годишна поранешна министерка за правда, која сега е во пензија, да ја преземе функцијата привремена шефица на владата.
Невидените протести во Непал го одразуваат длабокото незадоволство од политичката елита во земјата, која младите ја обвинуваат за широко распространета корупција и неспособност за оживување на економијата, а гневот е поттикнат од блокадата на социјалните медиуми што оттогаш е укината.
Сушила Карки, која во 2016 година беше првата жена назначена за министерка за правда, се појави како водечки кандидат да стане привремена лидерка на осиромашената хималајска земја, сместена меѓу Индија и Кина.
Непал имаше 14 премиери од 2008 година, а постојаната борба за власт и променливите партиски сојузи длабоко ги разочараа граѓаните, особено младите.
Водачите на протестите го предложија нејзиното име на претседателот и војската, рече претставникот на протестите Оџасви Раџ Тапа.
„Ќе го распуштиме парламентот. Не се обидуваме да го поништиме уставот, иако можеби ќе треба да направиме некои измени во уставот“, рече Тапа.
Повеќе од 1.300 луѓе беа повредени во судирите меѓу демонстрантите и безбедносните сили, соопшти Министерството за здравство.
Војниците продолжуваат да патролираат по улиците на Катманду, а продавниците, училиштата и универзитетите остануваат затворени. Моментално работат само службите за итни случаи.
Кирки се согласи да ја предводи привремената влада и се во тек напори за наоѓање начин за нејзино назначување што е во согласност со Уставот.
Според локалните медиуми, Кирки моментално е во преговори со претседателот Рамчандра Паудел и началникот на армијата Ашок Раџ Сигдел.
Владини згради и домови на политички лидери беа нападнати низ целата земја за време на протестите, а во вторник беше запалена и зградата на парламентот. Исто така, во вторник, сопругата на поранешниот непалски премиер Џаланат Канал, Раби Лакшми Читракар, почина од изгореници откако демонстрантите ја запалија нивната куќа во Далу.
Според членовите на семејството, група демонстранти наводно ја натерале да влезе во куќата пред да ја запалат. Таа била итно префрлена во болница во критична состојба, но не ги преживеала повредите.
Се вели дека некои лидери, вклучително и министри, се засолниле во воени објекти.
Демонстрантите, кои досега во голема мера го прекршуваа полицискиот час, сега бараат одговорност и реформи во управувањето.
Тие повикаа на прекин на насилството, велејќи дека „Генерацијата З“ ќе биде обвинета за штети и нереди и дека ништо нема да се постигне. Тие, исто така, повикаа на голема операција за чистење низ градовите во Непал.