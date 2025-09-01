Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека бара „долгорочно и одржливо“ решение за украинската криза, повторувајќи го ставот на Москва дека обидите на Западот да го привлече Киев во НАТО се причина за војната меѓу Русија и Украина.

„Овие обиди на Западот се директна закана за руската безбедност“, изјави Путин на 25-тиот самит на лидерите на Шангајската организација за соработка (СЦО) во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.

Тој рече дека украинската криза „не настанала поради инвазија, туку поради државен удар во Киев“, за кој го обвинува Западот.

„Мора да се осигураме дека украинската криза ќе биде решена на долгорочна и одржлива основа преку решавање на основните причини за кризата“, додаде тој.