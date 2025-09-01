Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека бара „долгорочно и одржливо“ решение за украинската криза, повторувајќи го ставот на Москва дека обидите на Западот да го привлече Киев во НАТО се причина за војната меѓу Русија и Украина.
„Овие обиди на Западот се директна закана за руската безбедност“, изјави Путин на 25-тиот самит на лидерите на Шангајската организација за соработка (СЦО) во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.
Тој рече дека украинската криза „не настанала поради инвазија, туку поради државен удар во Киев“, за кој го обвинува Западот.
„Мора да се осигураме дека украинската криза ќе биде решена на долгорочна и одржлива основа преку решавање на основните причини за кризата“, додаде тој.
По средбата лице в лице минатиот месец со американскиот претседател Доналд Трамп на Алјаска, Путин рече дека разговарал за исходот од самитот, кој го опиша како обид за „отворање пат кон мир во Украина“, со кинескиот претседател Си Џинпинг.
Русија ќе ги оцени предлозите на Кина и Индија за Украина, додаде тој.
Путин и индискиот премиер Нарендра Моди треба да одржат билатерална средба во Тјенџин во понеделник.
Русија започна „специјална воена операција“ против Киев во февруари 2022 година, а војната продолжува оттогаш, што резултираше со смрт на илјадници луѓе преку границата, додека милиони се раселени во Украина.