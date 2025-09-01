ПОЛИТИКА
2 мин читање
Путин бара „долгорочно, одржливо“ решение за украинската криза
„Овие обиди на Западот се директна закана за руската безбедност“, изјави Путин на 25-тиот самит на лидерите на Шангајската организација за соработка (СЦО)
Путин бара „долгорочно, одржливо“ решение за украинската криза
Путин бара „долгорочно, одржливо“ решение за украинската криза / AP
1 септември 2025

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека бара „долгорочно и одржливо“ решение за украинската криза, повторувајќи го ставот на Москва дека обидите на Западот да го привлече Киев во НАТО се причина за војната меѓу Русија и Украина.

„Овие обиди на Западот се директна закана за руската безбедност“, изјави Путин на 25-тиот самит на лидерите на Шангајската организација за соработка (СЦО) во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.

Тој рече дека украинската криза „не настанала поради инвазија, туку поради државен удар во Киев“, за кој го обвинува Западот.

„Мора да се осигураме дека украинската криза ќе биде решена на долгорочна и одржлива основа преку решавање на основните причини за кризата“, додаде тој.

Препорачано

По средбата лице в лице минатиот месец со американскиот претседател Доналд Трамп на Алјаска, Путин рече дека разговарал за исходот од самитот, кој го опиша како обид за „отворање пат кон мир во Украина“, со кинескиот претседател Си Џинпинг.

Русија ќе ги оцени предлозите на Кина и Индија за Украина, додаде тој.

Путин и индискиот премиер Нарендра Моди треба да одржат билатерална средба во Тјенџин во понеделник.

Русија започна „специјална воена операција“ против Киев во февруари 2022 година, а војната продолжува оттогаш, што резултираше со смрт на илјадници луѓе преку границата, додека милиони се раселени во Украина.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us