Меѓународната заедница има голема одговорност да воспостави моментален прекин на огнот во Газа и да достави хуманитарна помош во регионот што е можно поскоро, изјави денеска турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Забелешките на Ердоган дојдоа за време на трилатералниот самит во Истанбул со италијанскиот премиер Џорџа Мелони и премиерот на Владата на национално единство на Либија, Абдул Хамид Дбеибех, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије.

Нагласувајќи ја агресијата на Израел и хуманитарната трагедија во Газа, Ердоган рече дека единственото трајно решение е воспоставување суверена, независна и географски интегрирана држава Палестина со Источен Ерусалим како нејзин главен град, врз основа на границите од 1967 година.

“На самитот беа дискутирани и соработката меѓу земјите и регионалните прашања”, се вели во соопштението.

Турскиот претседател ја истакна важноста на соработката меѓу трите земји во справувањето со предизвиците со кои се соочува медитеранскиот регион, вклучително и движењата на нерегуларната миграција.

Тој додаде дека се потребни долгорочни и одржливи решенија, како и мултилатерална координација, за да се искорени изворот на нерегуларната миграција.

“За време на самитот беше одлучено лидерите да се состанат за да ги разгледаат одлуките донесени по свикувањето на комитетите за соработка”, се наведува во соопштението.