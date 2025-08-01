Меѓународната заедница има голема одговорност да воспостави моментален прекин на огнот во Газа и да достави хуманитарна помош во регионот што е можно поскоро, изјави денеска турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.
Забелешките на Ердоган дојдоа за време на трилатералниот самит во Истанбул со италијанскиот премиер Џорџа Мелони и премиерот на Владата на национално единство на Либија, Абдул Хамид Дбеибех, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије.
Нагласувајќи ја агресијата на Израел и хуманитарната трагедија во Газа, Ердоган рече дека единственото трајно решение е воспоставување суверена, независна и географски интегрирана држава Палестина со Источен Ерусалим како нејзин главен град, врз основа на границите од 1967 година.
“На самитот беа дискутирани и соработката меѓу земјите и регионалните прашања”, се вели во соопштението.
Турскиот претседател ја истакна важноста на соработката меѓу трите земји во справувањето со предизвиците со кои се соочува медитеранскиот регион, вклучително и движењата на нерегуларната миграција.
Тој додаде дека се потребни долгорочни и одржливи решенија, како и мултилатерална координација, за да се искорени изворот на нерегуларната миграција.
“За време на самитот беше одлучено лидерите да се состанат за да ги разгледаат одлуките донесени по свикувањето на комитетите за соработка”, се наведува во соопштението.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.000 Палестинци, повеќето од нив жени и деца. Немилосрдното бомбардирање ја уништи енклавата и доведе до недостиг на храна.
Либиската влада на национално единство бара поддршка за заеднички стратешки проекти
Либиската влада на национално единство, исто така, издаде соопштение по самитот, во кое се наведува дека разговорите се однесувале на регионалната соработка, стабилноста и економската интеграција во Медитеранот, нагласувајќи ја важноста на поддршката на заедничките стратешки проекти.
Во соопштението се наведува дека на самитот биле дискутирани и можностите за економска соработка.
Се нагласи важноста на поврзувањето на Либија со регионалните проекти во Медитеранот, како и зајакнувањето на партнерствата во енергетиката, нафтата и гасот и инфраструктурата; инвестирањето во пристаништа; развојот на електрични мрежи; и поддршката на заедничките стратешки проекти.
Истакнувајќи го повикот на Дебеибе за зголемена регионална координација во борбата против мрежите за шверц и нелегалните активности на самитот, во соопштението се вели дека либискиот премиер, исто така, повикал на четиристран министерски состанок на кој ќе учествуваат Либија, Туркије, Италија и Катар за да се иницираат заеднички проекти во оваа насока и да се здружат напорите за приоритетни прашања.