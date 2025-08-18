Европските лидери вечерва пристигнуваат во Белата куќа на средба со американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Прв пристигна генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, по него британскиот премиер Кир Стармер и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. На Јужниот тревник ги пречека шефицата на протоколот на Белата куќа, Моника Кроули.

Набргу потоа пристигна италијанската премиерка Џорџија Мелони, по неа финскиот претседател Александар Стаб и германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Последен пристигна францускиот претседател Емануел Макрон.

Според официјалниот распоред, американскиот претседател Трамп прво ќе одржи билатерална средба со Зеленски, а европските лидери ќе се приклучат на разговорите подоцна навечер.