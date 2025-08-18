Европските лидери вечерва пристигнуваат во Белата куќа на средба со американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
Прв пристигна генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, по него британскиот премиер Кир Стармер и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. На Јужниот тревник ги пречека шефицата на протоколот на Белата куќа, Моника Кроули.
Набргу потоа пристигна италијанската премиерка Џорџија Мелони, по неа финскиот претседател Александар Стаб и германскиот канцелар Фридрих Мерц.
Последен пристигна францускиот претседател Емануел Макрон.
Според официјалниот распоред, американскиот претседател Трамп прво ќе одржи билатерална средба со Зеленски, а европските лидери ќе се приклучат на разговорите подоцна навечер.
Во исто време, група проукраински демонстранти се собраа пред Белата куќа пред состаноците.
Украинскиот претседател Володимир Зеленски се сретна со европските лидери и генералниот секретар на НАТО во украинската амбасада во Вашингтон пред неговата средба со американскиот претседател Доналд Трамп.
Зеленски рече дека за време на состанокот тие „се согласиле за заеднички ставови“.
„Мора да ги запреме убиствата и им се заблагодарувам на нашите партнери кои работат на ова и, на крајот на краиштата, на постигнување сигурен и достоинствен мир. Заедно со лидерите на Финска, Велика Британија, Италија, Европската комисија и генералниот секретар на НАТО, ги координиравме нашите ставови пред средбата со претседателот Трамп. Украина е подготвена за вистинско прекин на огнот и воспоставување нова безбедносна архитектура. Ни треба мир, рече Зеленски на X.