Американскиот претседател Доналд Трамп го информираше својот руски колега Владимир Путин за неговите последни разговори со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, соопшти Кремљ.

Шефот на Кремљ Јуриј Ушаков рече дека двајцата претседатели разговарале за исходот од разговорите на Трамп во Вашингтон вчера, кои следеа по нивниот самит во Алјаска во петок, со цел да се стави крај на војната во Украина.

Според Ушаков, Трамп и Путин се заложиле за продолжување на директните разговори меѓу делегациите на Руската Федерација и Украина и разговарале за идејата за подигнување на нивото на директни руско-украински разговори.

Тој додаде дека двајцата лидери се согласиле да одржуваат близок контакт за украинската криза и други итни прашања.

„Во разговорот со Трамп, Путин ја нагласи важноста на напорите што ги прави американскиот претседател за решавање на ситуацијата во Украина“, рече Ушаков, додавајќи дека рускиот лидер му се заблагодарил на Трамп за неговото гостопримство и добрата организација на состанокот во Алјаска, како и за напредокот постигнат за време на него.