Кремљ тврди дека Трамп и Путин се залагале за продолжување на директните преговори меѓу делегациите на Руската Федерација и Украина.
Трмп го информирал Путин за разговорите со Зеленски и европските лидери
Putin and Trump met in Alaska on 15 August. / DPA
пред ден

Американскиот претседател Доналд Трамп го информираше својот руски колега Владимир Путин за неговите последни разговори со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, соопшти Кремљ.

Шефот на Кремљ Јуриј Ушаков рече дека двајцата претседатели разговарале за исходот од разговорите на Трамп во Вашингтон вчера, кои следеа по нивниот самит во Алјаска во петок, со цел да се стави крај на војната во Украина.

Според Ушаков, Трамп и Путин се заложиле за продолжување на директните разговори меѓу делегациите на Руската Федерација и Украина и разговарале за идејата за подигнување на нивото на директни руско-украински разговори.

Тој додаде дека двајцата лидери се согласиле да одржуваат близок контакт за украинската криза и други итни прашања.

„Во разговорот со Трамп, Путин ја нагласи важноста на напорите што ги прави американскиот претседател за решавање на ситуацијата во Украина“, рече Ушаков, додавајќи дека рускиот лидер му се заблагодарил на Трамп за неговото гостопримство и добрата организација на состанокот во Алјаска, како и за напредокот постигнат за време на него.

Меѓу официјалните лица што учествуваа на разговорите во Белата куќа во понеделник беа британскиот премиер Кир Стармер, францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Фридрих Мерц, претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, италијанскиот премиер Џорџо Мелони и финскиот претседател Александар Стаб.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, исто така, учествуваше.

Трамп, исто така, го потврди разговорот во објава на неговата платформа за социјални медиуми, Truth Social.

„На крајот од состаноците, го повикав претседателот Путин и започнав подготовки за состанок, на локација што ќе се одреди подоцна, меѓу претседателот Путин и претседателот Зеленски. По тој состанок, ќе имаме трио, што би биле двајца претседатели, плус мене“, напиша тој.

