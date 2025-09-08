Десетици илјади луѓе одржаа протест во белгискиот главен град Брисел, барајќи европските влади да постават „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.
На протестот „Црвена карта за Израел и неговите соработници“, организиран од група во која се вклучени невладините организации „Vrede vzw“ и „Национална коалиција за Газа“, присуствуваа десетици илјади луѓе.
Демонстрантите се собраа пред железничката станица Брисел-Север, во срцето на Европската Унија (ЕУ), и маршираа кон плоштадот „Жан Реј“ во близина на институциите на ЕУ.
Движејќи се низ улиците на Брисел со палестински знамиња и транспаренти на кои пишуваше „Сакавте да ја уништите Палестина, но сите станавме Палестинци“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“ и „Стоп на геноцидот“, демонстрантите побараа европските влади да повлечат „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.
Организаторите ги повикаа учесниците симболично да кренат црвени карти против политичарите и компаниите обвинети дека ги дозволуваат „воените злосторства“ на Израел.
Според белгиските медиуми, полицијата соопштила дека на демонстрациите учествувале приближно 70.000 луѓе, додека организаторите изјавија дека учествувале помеѓу 110.000 и 130.000 луѓе.
Демонстрации се одржаа во Брисел и на 15 јуни.
Стотици мотоциклисти се собраа и формираа конвој кај Атомиумот, препознатливиот споменик во Брисел, со цел да изразат поддршка за Палестина.
Мотоциклисти од Белгија, Холандија, Германија и Франција присуствуваа на демонстрациите, носејќи палестински знамиња и свирејќи со своите сирени по главните улици на градот до железничка станица Север.