Десетици илјади луѓе одржаа протест во белгискиот главен град Брисел, барајќи европските влади да постават „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.

На протестот „Црвена карта за Израел и неговите соработници“, организиран од група во која се вклучени невладините организации „Vrede vzw“ и „Национална коалиција за Газа“, присуствуваа десетици илјади луѓе.

Демонстрантите се собраа пред железничката станица Брисел-Север, во срцето на Европската Унија (ЕУ), и маршираа кон плоштадот „Жан Реј“ во близина на институциите на ЕУ.

Движејќи се низ улиците на Брисел со палестински знамиња и транспаренти на кои пишуваше „Сакавте да ја уништите Палестина, но сите станавме Палестинци“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“ и „Стоп на геноцидот“, демонстрантите побараа европските влади да повлечат „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.

Организаторите ги повикаа учесниците симболично да кренат црвени карти против политичарите и компаниите обвинети дека ги дозволуваат „воените злосторства“ на Израел.