ВОЈНА ВО ГАЗА
Десетици илјади луѓе на улиците на Брисел за поддршка на Палестина
Со транспаренти „Сакавте да ја уништите Палестина, но сите станавме Палестинци“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“демонстрантите побараа европските влади да повлечат црвена линија и да воведат санкции против Израел
Полицијата соопшти дека протестите учествувале приближно 70.000 луѓе, додека организаторите изјавија дека учествувале помеѓу 110.000 и 130.000 луѓе / AA
8 септември 2025

Десетици илјади луѓе одржаа протест во белгискиот главен град Брисел, барајќи европските влади да постават „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.

На протестот „Црвена карта за Израел и неговите соработници“, организиран од група во која се вклучени невладините организации „Vrede vzw“ и „Национална коалиција за Газа“, присуствуваа десетици илјади луѓе.

Демонстрантите се собраа пред железничката станица Брисел-Север, во срцето на Европската Унија (ЕУ), и маршираа кон плоштадот „Жан Реј“ во близина на институциите на ЕУ.

Движејќи се низ улиците на Брисел со палестински знамиња и транспаренти на кои пишуваше „Сакавте да ја уништите Палестина, но сите станавме Палестинци“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“ и „Стоп на геноцидот“, демонстрантите побараа европските влади да повлечат „црвена линија“ и да воведат санкции против Израел.

Организаторите ги повикаа учесниците симболично да кренат црвени карти против политичарите и компаниите обвинети дека ги дозволуваат „воените злосторства“ на Израел.

Според белгиските медиуми, полицијата соопштила дека на демонстрациите учествувале приближно 70.000 луѓе, додека организаторите изјавија дека учествувале помеѓу 110.000 и 130.000 луѓе.

Демонстрации се одржаа во Брисел и на 15 јуни.

Стотици мотоциклисти се собраа и формираа конвој кај Атомиумот, препознатливиот споменик во Брисел, со цел да изразат поддршка за Палестина.

Мотоциклисти од Белгија, Холандија, Германија и Франција присуствуваа на демонстрациите, носејќи палестински знамиња и свирејќи со своите сирени по главните улици на градот до железничка станица Север.

