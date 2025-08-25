Украинската војска соопшти дека нејзините сили за воздушна одбрана уништиле 76 од 104 дронови лансирани од руските трупи, додека Русија тврди дека нејзината воздушна одбрана пресретнала 21 украински дрон во текот на ноќта.
Украинските воздухопловни сили објавија дека руските трупи извршиле напади од повеќе насоки, вклучувајќи ги Курск, Орел и Милерово, користејќи дронови за напад „Шахед“ и симулаторски беспилотни летала.
„Воздушниот напад беше одбиен од авијација, противвоздушни ракетни трупи, електронско војување и мобилни огнени групи на Одбранбените сили на Украина“, се вели во соопштението.
Според војската, фрагменти и удари од беспилотни летала се регистрирани на 19 локации во северна и источна Украина, додека едно лице е убиено, а девет се повредени во Сумискиот регион.
Локалните власти соопштија дека се оштетени и станбени згради и друга цивилна инфраструктура.
Одделно, украинскиот Генералштаб на вооружените сили објави 159 борбени судири во текот на изминатиот ден, при што руските сили извршија еден напад со проектил и 79 воздушни напади, како и повеќе од 4.700 напади со беспилотни летала и артилерија.
Во меѓувреме, Москва соопшти дека нејзината воздушна одбрана уништила 21 украински дрон над Смоленск, Брјанск, Орел, Калуга, Твер и Московскиот регион, вклучувајќи два што се движеле кон главниот град.
Министерството за одбрана, исто така, тврди дека силите уништиле центар за контрола на украински беспилотни летала и комуникациска опрема во регионот Донецк.
Најновите напади доаѓаат по неколку недели интензивирано војување со беспилотни летала меѓу Украина и Русија, при што двете страни ги таргетираат воените објекти, инфраструктурата и пограничните региони.