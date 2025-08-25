Украинската војска соопшти дека нејзините сили за воздушна одбрана уништиле 76 од 104 дронови лансирани од руските трупи, додека Русија тврди дека нејзината воздушна одбрана пресретнала 21 украински дрон во текот на ноќта.

Украинските воздухопловни сили објавија дека руските трупи извршиле напади од повеќе насоки, вклучувајќи ги Курск, Орел и Милерово, користејќи дронови за напад „Шахед“ и симулаторски беспилотни летала.

„Воздушниот напад беше одбиен од авијација, противвоздушни ракетни трупи, електронско војување и мобилни огнени групи на Одбранбените сили на Украина“, се вели во соопштението.

Според војската, фрагменти и удари од беспилотни летала се регистрирани на 19 локации во северна и источна Украина, додека едно лице е убиено, а девет се повредени во Сумискиот регион.

Локалните власти соопштија дека се оштетени и станбени згради и друга цивилна инфраструктура.