ПОЛИТИКА
Концерт во Атина за поддршка на Глобалната флотила Сумуд за Газа
Присутните вееја палестински знамиња и носеа транспаренти на кои пишуваше „Стоп на геноцидот, слобода за Палестина“
Концерт во Атина за поддршка на Глобалната флотила Сумуд за Газа
Концерт во Атина за поддршка на Глобалната флотила Сумуд за Газа / AA
1 септември 2025

Синоќа во Атина се одржа концерт за поддршка на Глобалната флотила Сумуд, која исплови од Шпанија кон Газа со цел да ја пробие израелската блокада, јавува Анадолу.

Волонтери, исто така, собраа храна и хигиенски средства, брашно, тестенини, конзервирана храна, млечна формула за бебиња и пелени, за да бидат испратени во Газа.

Флотилата носи име Сумуд, концепт што се појави меѓу Палестинците по Шестдневната војна во 1967 година за да се опише издржливоста и ненасилниот отпор преку останување на нивната земја, одржување на културата жива и градење алтернативни институции.

Во палестинската уметност, сумуд често се симболизира со маслиново дрво или слика на бремена селска жена.

