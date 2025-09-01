Синоќа во Атина се одржа концерт за поддршка на Глобалната флотила Сумуд, која исплови од Шпанија кон Газа со цел да ја пробие израелската блокада, јавува Анадолу.

Присутните вееја палестински знамиња и носеа транспаренти на кои пишуваше „Стоп на геноцидот, слобода за Палестина“.

Волонтери, исто така, собраа храна и хигиенски средства, брашно, тестенини, конзервирана храна, млечна формула за бебиња и пелени, за да бидат испратени во Газа.