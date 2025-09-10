ПОЛИТИКА
Трамп: Одлуката на Израел да го нападне Катар е целосно на Нетанјаху
Едностраното бомбардирање на Катар, суверена нација и близок сојузник на Соединетите Американски Држави, која работеше напорно и преземаше храбри ризици заедно со нас за да постигне мир, нема да им служи на целите на Израел или Америка, рече Трамп
Трамп рече дека му наложил на државниот секретар Марко Рубио да го финализира Договорот за одбранбена соработка со Катар / Reuters
10 септември 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека одлуката на Израел да го нападне Катар е целосно на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, тврдејќи дека тие „немале доволно време“ да го спречат нападот.

Американскиот претседател Трамп даде изјава на својот профил на платформата Вистина (Truth Social) во врска со нападот на Израел врз преговарачкиот тим на Хамас во Катар.

„Едностраното бомбардирање на Катар, суверена нација и близок сојузник на Соединетите Американски Држави, која работеше напорно и преземаше храбри ризици заедно со нас за да постигне мир, нема да им служи на целите на Израел или Америка“, рече Трамп.

„Оваа одлука ја донесе премиерот Нетанјаху, а не јас“, коментираше Трамп, додавајќи дека биле информирани кратко пред нападот преку американската војска.

Беше предоцна

Американскиот претседател изјави дека штом добил информации за нападот, го замолил својот специјален претставник Стив Виткоф да ги информира Катарците за „претстојниот напад“ и рече: „Тој го направи тоа, но за жал, беше предоцна да се запре нападот“.

Истакнувајќи дека го гледа Катар како силен сојузник и пријател на Соединетите Американски Држави, Трамп рече дека разговарал со Нетанјаху по нападот.

Опишувајќи го нападот на Израел како „несреќен инцидент“, Трамп рече: „Разговарав и со емирот и премиерот на Катар и им се заблагодарив за нивната поддршка и пријателство кон нашата земја. Ги уверив дека нешто вакво никогаш повеќе нема да се случи на нивна почва.“

Претседателот на САД додаде и дека му наложил на државниот секретар Марко Рубио да го финализира Договорот за одбранбена соработка со Катар.

