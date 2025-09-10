Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека одлуката на Израел да го нападне Катар е целосно на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, тврдејќи дека тие „немале доволно време“ да го спречат нападот.

Американскиот претседател Трамп даде изјава на својот профил на платформата Вистина (Truth Social) во врска со нападот на Израел врз преговарачкиот тим на Хамас во Катар.

„Едностраното бомбардирање на Катар, суверена нација и близок сојузник на Соединетите Американски Држави, која работеше напорно и преземаше храбри ризици заедно со нас за да постигне мир, нема да им служи на целите на Израел или Америка“, рече Трамп.

„Оваа одлука ја донесе премиерот Нетанјаху, а не јас“, коментираше Трамп, додавајќи дека биле информирани кратко пред нападот преку американската војска.

Беше предоцна