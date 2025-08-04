Премиерот на Литванија во заминување, Гинтаутас Палукас, во понеделник ја објави оставката на својот кабинет, додека во понеделник информираше дека се повлекува од функцијата.

„Откако донесов одлука да поднесам оставка од функцијата премиер, објавувам дека 19-та влада на Литванија поднесува оставка“, рече Палукас на состанокот на кабинетот, според јавниот радиодифузен сервис ЛРТ.

Тој ќе ја поднесе својата официјална оставка до претседателот Гитанас Науседа, кој треба да предложи кандидат за премиер до парламентот во рок од 15 дена.