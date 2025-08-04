Премиерот на Литванија во заминување, Гинтаутас Палукас, во понеделник ја објави оставката на својот кабинет, додека во понеделник информираше дека се повлекува од функцијата.
„Откако донесов одлука да поднесам оставка од функцијата премиер, објавувам дека 19-та влада на Литванија поднесува оставка“, рече Палукас на состанокот на кабинетот, според јавниот радиодифузен сервис ЛРТ.
Тој ќе ја поднесе својата официјална оставка до претседателот Гитанас Науседа, кој треба да предложи кандидат за премиер до парламентот во рок од 15 дена.
Откако парламентот ќе го одобри кандидатот, новиот премиер ќе има 15 дена да го претстави кабинетот и владината програма.
Се очекува сегашната владејачка коалиција од три партии, која има 86 места во парламентот од 141 член, со Литванската социјалдемократска партија (ЛСДП), партијата Зора Немунас и демократите „За Литванија“, да претрпи некои ревизии по формирањето на новата влада.
Палукас ја објави својата оставка од функцијата премиер и претседател на партијата ЛСДП во четврток, откако претседателот Науседа му даде две недели јавно да ги разјасни обвинувањата за минати деловни активности и наводни кршења на етичките принципи или да размисли за оставка.