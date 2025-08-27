„Го признаваме (Зеленски) како де факто шеф на режимот и во тој капацитет сме подготвени да се сретнеме со него. Но, кога станува збор за потпишување правни документи... ќе ни треба многу јасно разбирање од сите дека лицето што потпишува е легитимно и дека, според украинскиот Устав, г-дин Зеленски во моментов не е“, рече тој.

Лавров, исто така, рече дека за време на неговиот последен телефонски разговор со Трамп, Путин ја пренел подготвеноста на Москва да продолжи со директните мировни разговори со Киев, но дека самитот на високо ниво, како оној меѓу Путин и Зеленски, мора да биде „многу добро подготвен“.

На состанокот со Путин на 15 август во Алјаска, Трамп предложи лидерите на двете завојувани земји да можат да одржат директни разговори со цел да се стави крај на војната во Украина.

Специјалниот претставник на американскиот претседател, Стив Виткоф, на состанокот на кабинетот изјави дека разговорите за конфликтот ќе се одржат оваа недела и дека се надева дека војната ќе заврши до крајот на годината.

Порано во вторникот, Зеленски рече дека оваа недела се планирани контакти со земјите што би можеле да бидат домаќини на потенцијален самит со руската страна.