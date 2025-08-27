ПОЛИТИКА
Трамп ги отфрла руските сомнежи за легитимитетот на Зеленски: Сите глумат, сè е глупост
Не е важно што велат. Сите глумат. Сè е глупост, рече американскиот претседател, додавајќи дека мировните преговори би можеле да се одржат оваа година
27 август 2025

Неодамнешните изјави на руските претставници кои го доведуваат во прашање легитимитетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски се „преправање“, рече американскиот претседател Доналд Трамп во вторник.

„Не е важно што велат. Сите дејствуваат. Сè е глупост“, им рече Трамп на новинарите по повеќе од тричасовниот состанок на кабинетот во Белата куќа.

Тој одговараше на прашање за изјавите на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој го доведе во прашање легитимитетот на Зеленски во неделата.

„(Рускиот претседател Владимир) Путин е подготвен да се сретне со Зеленски кога агендата ќе биде подготвена за самитот“, изјави Лавров за NBC News, додавајќи:

„Легитимитетот е друга работа“.

„Го признаваме (Зеленски) како де факто шеф на режимот и во тој капацитет сме подготвени да се сретнеме со него. Но, кога станува збор за потпишување правни документи... ќе ни треба многу јасно разбирање од сите дека лицето што потпишува е легитимно и дека, според украинскиот Устав, г-дин Зеленски во моментов не е“, рече тој.

Лавров, исто така, рече дека за време на неговиот последен телефонски разговор со Трамп, Путин ја пренел подготвеноста на Москва да продолжи со директните мировни разговори со Киев, но дека самитот на високо ниво, како оној меѓу Путин и Зеленски, мора да биде „многу добро подготвен“.

На состанокот со Путин на 15 август во Алјаска, Трамп предложи лидерите на двете завојувани земји да можат да одржат директни разговори со цел да се стави крај на војната во Украина.

Специјалниот претставник на американскиот претседател, Стив Виткоф, на состанокот на кабинетот изјави дека разговорите за конфликтот ќе се одржат оваа недела и дека се надева дека војната ќе заврши до крајот на годината.

Порано во вторникот, Зеленски рече дека оваа недела се планирани контакти со земјите што би можеле да бидат домаќини на потенцијален самит со руската страна.

