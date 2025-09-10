Европа мора да биде способна да се грижи за сопствената одбрана и безбедност, ова мора да биде момент на европска независност, изјави претседателката на Европската комисија во нејзиното обраќање за состојбата на Унијата во среда.

„Ова мора да биде момент на европска независност. Верувам дека ова е мисијата на нашата Унија, да може да се грижи за сопствената одбрана и безбедност, да ја преземе контролата врз технологиите и енергијата што ќе ги движат нашите економии“, изјави фон дер Лајен во говорот пред европратениците на пленарната сесија во Стразбур.

Таа истакна дека сега се исцртуваат бојните линии за нов светски поредок базиран на моќ.

„Значи, да, Европа мора да се бори. За своето место во свет каде што многу големи сили се или амбивалентни или отворено непријателски настроени кон Европа. Свет на империјални амбиции и империјални војни. Свет каде што зависностите се безмилосно користат како оружје. И токму поради сите овие причини мора да се појави нова Европа“, рече претседателката на Комисијата

Заем за обнова на Украина, руски замрзнати средства како гаранција

Претседателката на Европската комисија предложи заем за обнова на Украина со користење на замрзнати руски средства како гаранција.

„Итно треба да работиме на ново решение за финансирање на воените напори на Украина врз основа на имобилизирани руски средства, со кои можеме да обезбедиме дека Украина може да обезбеди заем за репарации“, рече фон дер Лајен во својот говор за состојбата на Унијата.

Таа додаде дека овие пари остануваат руска сопственост и дека Украина ќе го врати заемот само кога Русија ќе плати репарации.

„Парите ќе ѝ помогнат на Украина денес, но ќе бидат клучни за безбедноста на Украина на среден и долг рок. На пример, финансирање на силни украински вооружени сили како прва линија на безбедносни гаранции“, рече фон дер Лајен.