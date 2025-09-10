Европа мора да биде способна да се грижи за сопствената одбрана и безбедност, ова мора да биде момент на европска независност, изјави претседателката на Европската комисија во нејзиното обраќање за состојбата на Унијата во среда.
„Ова мора да биде момент на европска независност. Верувам дека ова е мисијата на нашата Унија, да може да се грижи за сопствената одбрана и безбедност, да ја преземе контролата врз технологиите и енергијата што ќе ги движат нашите економии“, изјави фон дер Лајен во говорот пред европратениците на пленарната сесија во Стразбур.
Таа истакна дека сега се исцртуваат бојните линии за нов светски поредок базиран на моќ.
„Значи, да, Европа мора да се бори. За своето место во свет каде што многу големи сили се или амбивалентни или отворено непријателски настроени кон Европа. Свет на империјални амбиции и империјални војни. Свет каде што зависностите се безмилосно користат како оружје. И токму поради сите овие причини мора да се појави нова Европа“, рече претседателката на Комисијата
Заем за обнова на Украина, руски замрзнати средства како гаранција
Претседателката на Европската комисија предложи заем за обнова на Украина со користење на замрзнати руски средства како гаранција.
„Итно треба да работиме на ново решение за финансирање на воените напори на Украина врз основа на имобилизирани руски средства, со кои можеме да обезбедиме дека Украина може да обезбеди заем за репарации“, рече фон дер Лајен во својот говор за состојбата на Унијата.
Таа додаде дека овие пари остануваат руска сопственост и дека Украина ќе го врати заемот само кога Русија ќе плати репарации.
„Парите ќе ѝ помогнат на Украина денес, но ќе бидат клучни за безбедноста на Украина на среден и долг рок. На пример, финансирање на силни украински вооружени сили како прва линија на безбедносни гаранции“, рече фон дер Лајен.
Европа цврсто стои зад Полска, рече таа за последниот руски напад со беспилотни летала што ја премина полската граница синоќа.
„Пораката на Путин е јасна, а нашиот одговор мора да биде јасен. Работиме на 19-тиот пакет санкции и работиме на спречување на руската флота во сенка. Досега издвоивме 170 милијарди евра помош за Украина, но овој товар мора да го плати и Русија, која ја води оваа војна“, изјави претседателката фон дер Лајен.
Донатори за Палестина и реконструкција на Газа
Претседателката на Европската комисија повика да се постигне следното обединување на Европа и дека само обединета Европа може да биде независна Европа, оти поголема и посилна Унија е гаранција за безбедноста на сите и дека иднината на Западен Балкан, Украина, Молдавија е во ЕУ.
„Кога зборуваме за независност, зборуваме за избор на нашата судбина. Тоа е она за што се бори Украина. И тоа е она што го заслужуваат сите Европејци. Бидејќи Европа е идеја - идејата за слобода и заемна сила. Тоа беше идејата што ја движеше генерацијата по 1989 година, кога Истокот и Западот се обединија. Сега е исто толку моќна како што беше и тогаш. Затоа ги доближуваме идните земји-членки до нашата Унија. Мора да го одржиме темпото на овој процес базиран на заслуги“, рече фон дер Лајен.
Зборувајќи за Израел, таа рече дека ќе предложи санкции против екстремистичките израелски министри и делумно суспендирање на трговските договори.
„Комисијата ќе ја стави на чекање својата билатерална поддршка за Израел“, рече таа, без да влијае на нејзината работа со израелското граѓанско општество и главниот израелски споменик на холокаустот, Јад Вашем.
Таа додаде дека ЕУ следниот месец ќе формира група на донатори за Палестина, вклучувајќи инструмент за реконструкција на Газа.