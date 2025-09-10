Катар вчера му соопшти на Советот за безбедност на Обединетите нации дека „нема да толерира неодговорно однесување на Израел“ и континуирано нарушување на регионалната безбедност откако Израел изврши напад врз лидерите на Хамас во Доха.

„Државата Катар најостро го осудува овој кукавички криминален напад, кој е јасно кршење на сите меѓународни закони и норми“, напиша амбасадорката на Катар во ОН, Алја Ахмед Саиф Ал-Тани, во писмо до Советот за безбедност на ОН.

Таа изјави дека истрагите се во тек на највисоко ниво и дека дополнителни детали ќе бидат објавени штом ќе станат достапни.

Таа изјави дека израелскиот напад врз Доха претставува „сериозна ескалација“.

Кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху претходно соопшти дека тој го наредил нападот врз лидерите на Хамас во Доха по терористичкиот напад во понеделник во Ерусалим, за кој одговорноста ја презеде палестинската милитантна група.

Хамас потврди дека петмина негови членови се убиени во израелскиот напад врз Доха, но тврди дека Израел „не успеал во обидот за атентат врз преговарачкиот тим“ на групата.