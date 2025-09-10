ПОЛИТИКА
Катар им соопшти на ОН дека нема да толерира неодговорно однесување од страна на Израел
За време на телефонскиот разговор со Трамп, катарскиот емир и премиер го изразија своето негодување поради израелскиот напад и рекоа дека очекуваат САД да го осудат нападот, со оглед на тоа што е прекршено меѓународното право
Премиерот на Катар изјави дека предупредувањето за нападот стигнало од САД 10 минути по експлозиите во Доха / REUTERS
10 септември 2025

Катар вчера му соопшти на Советот за безбедност на Обединетите нации дека „нема да толерира неодговорно однесување на Израел“ и континуирано нарушување на регионалната безбедност откако Израел изврши напад врз лидерите на Хамас во Доха.

„Државата Катар најостро го осудува овој кукавички криминален напад, кој е јасно кршење на сите меѓународни закони и норми“, напиша амбасадорката на Катар во ОН, Алја Ахмед Саиф Ал-Тани, во писмо до Советот за безбедност на ОН.

Таа изјави дека истрагите се во тек на највисоко ниво и дека дополнителни детали ќе бидат објавени штом ќе станат достапни.

Таа изјави дека израелскиот напад врз Доха претставува „сериозна ескалација“.

Кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху претходно соопшти дека тој го наредил нападот врз лидерите на Хамас во Доха по терористичкиот напад во понеделник во Ерусалим, за кој одговорноста ја презеде палестинската милитантна група.

Хамас потврди дека петмина негови членови се убиени во израелскиот напад врз Доха, но тврди дека Израел „не успеал во обидот за атентат врз преговарачкиот тим“ на групата.

Емирот на Катар Тамим ибн Хамад ал-Тани и катарскиот премиер Мухамед Абдулрахман Ал-Тани вчера го предупредија претседателот на САД, Доналд Трамп, дека израелскиот напад врз лидерите на Хамас на територијата на Катар нема да придонесе, туку ќе ги загрози напорите за постигнување договор за примирје и ослободување на заложниците меѓу Израел и Хамас.

Премиерот демантираше дека знаеле за нападот и рече дека американските претставници го известиле Катар за израелскиот напад 10 минути по почетокот на нападот.

За време на телефонскиот разговор со Трамп, катарскиот емир и премиер го изразија своето негодување поради израелскиот напад и рекоа дека очекуваат САД да го осудат нападот, со оглед на тоа што е прекршено меѓународното право и дека нападот се случил на територијата на американски сојузник.

По тие разговори, Белата куќа го осуди нападот, но во исто време застана зад тврдењето на Израел дека овие напади би можеле да претставуваат „можност за мир“ и дека отстранувањето на лидерот на Хамас е „достојна цел“, според израелскиот портал.

Порано денес, Катар ја информираше администрацијата на Трамп дека привремено ги суспендира напорите за посредување за постигнување примирје и договор за заложници меѓу Хамас и Израел, изјави дипломатски извор запознаен со ова прашање за „Тајмс оф Израел“.

Дури и во раните фази од војната, Катар ги суспендираше своите напори за посредување поради фрустрација од страните во конфликтот, но потоа се врати на преговарачката маса на барање на САД, кои ја ценат улогата што Доха ја игра во процесот, според „Тајмс оф Израел“.

