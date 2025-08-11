11 август 2025
Австралија и Нов Зеланд се поблиску да ја признаат Палестина, а Израел уби новинари на Ал Џезира
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме понеделник 11 август
Албанезе: Австралија ќе ја признае Палестина во септември
Нов Зеланд размислува за признавање на палестинската држава
Русија: Тројца загинати во украинските напади со дрон
„Нвидиа“ и „АМД“ ќе платат милиони на САД затоа што продавале чипови на Кина
Израел ликвидираше цел новинарски тим на Ал Џезира во Газа
Тоа е сѐ за денешните блиц вести. За повеќе посетете нѐ на macedonian.trtbalkan.com