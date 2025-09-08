ВОЈНА ВО ГАЗА
Шпанскиот премиер Санчез најави девет мерки за запирање на геноцидот во Газа
Мадрид, исто така, ќе им забрани на бродовите што носат гориво за израелските сили да ги користат шпанските пристаништа, a на авионите што носат одбранбен материјал ќе им биде забрането да влегуваат во шпанскиот воздушен простор, изјави Санчез
Тој додаде дека Шпанија сама не може да ја запре војната, но тоа не значи дека не може да се обиде / Reuters
8 септември 2025

Шпанскиот премиер Педро Санчез во понеделник објави девет нови мерки насочени кон запирање на геноцидот во Газа.

„Она што го прави Израел не е одбрана, туку истребување на беспомошно население“, рече Санчез во телевизиско обраќање.

Тој истакна дека, иако Шпанија де факто спроведе забрана за извоз на оружје во Израел од 2023 година, владата сега итно ќе донесе закон за трајна забрана.

Мадрид, исто така, ќе им забрани на бродовите што носат гориво за израелските сили да ги користат шпанските пристаништа. На авионите што носат одбранбен материјал ќе им биде забрането да влегуваат во шпанскиот воздушен простор.

Санчез додаде дека на луѓето директно вклучени во геноцид, кршење на човековите права и воени злосторства во Газа ќе им биде забрането да влегуваат во Шпанија.

Други мерки вклучуваат забрана за увоз од нелегални израелски населби во окупираниот Западен Брег и Газа, ограничување на шпанските конзуларни услуги на шпанските граѓани кои живеат на окупираните територии на минимум и зголемување на шпанското присуство во Рафах со дополнителни трупи и нови заеднички проекти со Палестинската самоуправа за обезбедување храна и лекови.

Шпанија, исто така, ќе го зголеми својот придонес во агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА) за 10 милиони евра и ќе се обврзе на дополнителни 150 милиони евра хуманитарна помош за Газа во 2026 година.

„Знаеме дека овие мерки нема да бидат доволни за да се стави крај на воените злосторства, но се надеваме дека ќе послужат за вршење притисок врз премиерот Бенјамин Нетанјаху и ублажување на страдањата на палестинскиот народ“, рече Санчез.

Тој додаде дека Шпанија сама не може да ја запре војната, но тоа не значи дека не може да се обиде.

