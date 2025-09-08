Шпанскиот премиер Педро Санчез во понеделник објави девет нови мерки насочени кон запирање на геноцидот во Газа.

„Она што го прави Израел не е одбрана, туку истребување на беспомошно население“, рече Санчез во телевизиско обраќање.

Тој истакна дека, иако Шпанија де факто спроведе забрана за извоз на оружје во Израел од 2023 година, владата сега итно ќе донесе закон за трајна забрана.

Мадрид, исто така, ќе им забрани на бродовите што носат гориво за израелските сили да ги користат шпанските пристаништа. На авионите што носат одбранбен материјал ќе им биде забрането да влегуваат во шпанскиот воздушен простор.

Санчез додаде дека на луѓето директно вклучени во геноцид, кршење на човековите права и воени злосторства во Газа ќе им биде забрането да влегуваат во Шпанија.