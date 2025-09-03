Кина одржува голема воена парада претставувајќи ја воената моќ, а американскиот претседател Доналд Трамп ги обвини лидерите на Кина, Северна Кореја и Русија за заговор против неговата земја.

„Најважното прашање на кое треба да се одговори е дали кинескиот претседател Си ќе ја спомене огромната поддршка и крв што Соединетите Американски Држави ѝ ги дадоа на Кина за да ѝ помогнат да ја обезбеди својата слобода од многу непријателскиот окупатор“, објави претседателот Трамп на социјалните мрежи.

Посочувајќи дека голем број Американци ги загубија своите животи во борбата на Кина за победа, Трамп изрази надеж дека нивната храброст и жртва ќе бидат „со право почитувани и запомнети“.

„Претседателот Си и прекрасниот народ на Кина нека имаат прекрасен и траен ден на прослава. Ве молам, пренесете ги моите најтопли поздрави до Владимир Путин и Ким Џонг Ун додека коваат заговор против САД“, рече Трамп.