Палестинската група Хамас во неделата соопшти дека добила нов предлог oд САД за прекин на огнот преку медијатори и изрази подготвеност за продолжување на преговорите.

„Добивме некои идеи од американската страна преку медијатори за постигнување договор за прекин на огнот“, се вели во соопштението на групата на Телеграм.

Го поздравуваме секој потег што ги поддржува „напорите за запирање на агресијата врз нашиот народ“.

Групата ја потврди својата подготвеност „веднаш да седне на преговарачка маса за да разговара за ослободување на сите затвореници во замена за јасна декларација за завршување на војната и целосно повлекување (на израелските сили) од Појасот Газа“.

Хамас, исто така, се согласи на формирање независен палестински комитет за управување со административните работи на енклавата и бара Израел да ја обезбеди својата посветеност на она што ќе биде договорено според договорот, „за да се спречи повторување на минатите искуства каде што беа постигнати договори, но потоа беа отфрлени или поништени“.

Во соопштението се наведува дека на 18 август е прифатен предлогот на медијаторите Египет и Катар, врз основа на предлогот на специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, но „(израелската) окупација досега не одговорила, туку продолжила со масакрите и кампањата за етничко чистење“.

„Затоа, движењето Хамас останува во постојан контакт со медијаторите за да ги развие овие идеи во сеопфатен договор што ги задоволува барањата на нашиот народ“, се додава во соопштението.