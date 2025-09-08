ВОЈНА ВО ГАЗА
Хамас го поздравува најновиот предлог на САД за прекин на огнот
Групата ја потврди својата подготвеност веднаш да седне на преговарачка маса за да разговара за ослободување на сите затвореници во замена за јасна декларација за завршување на војната и целосно повлекување на израелските сили од Појасот Газа
Израел уби речиси 64.400 Палестинци во бруталната офанзива во Газа од октомври 2023 година / AA
8 септември 2025

Палестинската група Хамас во неделата соопшти дека добила нов предлог oд САД за прекин на огнот преку медијатори и изрази подготвеност за продолжување на преговорите.

„Добивме некои идеи од американската страна преку медијатори за постигнување договор за прекин на огнот“, се вели во соопштението на групата на Телеграм.

Го поздравуваме секој потег што ги поддржува „напорите за запирање на агресијата врз нашиот народ“.

Групата ја потврди својата подготвеност „веднаш да седне на преговарачка маса за да разговара за ослободување на сите затвореници во замена за јасна декларација за завршување на војната и целосно повлекување (на израелските сили) од Појасот Газа“.

Хамас, исто така, се согласи на формирање независен палестински комитет за управување со административните работи на енклавата и бара Израел да ја обезбеди својата посветеност на она што ќе биде договорено според договорот, „за да се спречи повторување на минатите искуства каде што беа постигнати договори, но потоа беа отфрлени или поништени“.

Во соопштението се наведува дека на 18 август е прифатен предлогот на медијаторите Египет и Катар, врз основа на предлогот на специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, но „(израелската) окупација досега не одговорила, туку продолжила со масакрите и кампањата за етничко чистење“.

„Затоа, движењето Хамас останува во постојан контакт со медијаторите за да ги развие овие идеи во сеопфатен договор што ги задоволува барањата на нашиот народ“, се додава во соопштението.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во неделата изјави дека поднел предлог за постигнување договор за прекин на огнот и размена на заложници во Појасот Газа, барајќи целосно одобрение од Израел.

Канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху соопшти дека сè уште „сериозно го разгледуваат“ предлогот на Трамп.

Хамас постојано ја искажува својата подготвеност да склучи сеопфатен договор со Израел за ослободување на сите израелски заробеници во замена за палестински затвореници, завршување на војната во Газа и обезбедување целосно повлекување на израелските сили.

Сепак, Нетанјаху ги отфрли таквите предлози, инсистирајќи наместо тоа на делумни аранжмани што ќе му овозможат да одложува и да наметнува нови услови во секоја фаза од преговорите.

Израел уби речиси 64.400 Палестинци во бруталната офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.

