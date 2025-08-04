Две нуклеарни подморници се распоредени „таму каде што треба“, изјави Трамп. Палестинци протестираа во Рамалах против гладот во Газа. Хамас нуди храна и лекови за заложници ако Израел отвори хуманитарни коридори. Камбоџа и Тајланд почнаа мировни преговори во Малезија, а поддржувачи на Болсонаро протестираа во Бразил барајќи амнестија.

Слушате Блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денеска е понеделник, 4 август

Трамп: Две американски нуклеарни подморници пристигнаа „таму каде што треба да бидат“

Две американски нуклеарни подморници пристигнаа „таму каде што треба да бидат“, изјави претседателот Доналд Трамп во неделата, откако нареди нивно распоредување по коментарите на поранешниот руски лидер Дмитриј Медведев. „Тие се во регионот, да, таму каде што треба да бидат“, им рече Трамп на новинарите пред да се врати од своето голф-одморалиште во Њу Џерси кога беше прашан за локацијата на подморниците. Трамп претходно изјави дека наредил распоредување на две американски нуклеарни подморници во „соодветни региони“ поради ескалацијата на вербалната расправија со Медведев.

Илјадници Палестинци протестираа во Рамалах против политиката на Израел за изгладнување на Газа

Илјадници Палестинци излегоа на улиците на Рамалах на Западниот Брег во неделата за да протестираат против израелската офанзива врз Газа и да покажат солидарност со палестинските затвореници во израелските затвори. Демонстрантите носеа транспаренти со кои се осудува опсадата и гладот во Газа и молчењето на меѓународната заедница. Поранешната притвореничка Иман Нафие изјави дека Палестинците мора да се обединат против агресијата и дека арапскиот и меѓународниот молк за Газа мора да заврши. Таа истакна дека луѓето гладуваат и дека зборовите на осуда не се доволни, повикувајќи на конкретни акции.

Хамас е подготвен да им помогне на заложниците ако Израел отвори хуманитарни коридори



Вооруженото крило на Хамас, Бригадите Ал-Касам, синоќа објави дека е подготвено позитивно да одговори на секое барање на Црвениот крст за испорака на храна и лекови на израелските заложници што ги држи во Појасот Газа, под услов Израел трајно да отвори хуманитарни коридори. Портпаролот на бригадата Ал-Касам Абу Обеида прецизираше дека условот на групата за пристап на Црвениот крст до заложниците е отворање хуманитарни коридори „на нормален и траен начин“ за проток на храна и лекови до сите Палестинци во сите делови на Појасот Газа и прекин на сите форми на израелска воздушна активност за време на испораката на пакети до заложниците.