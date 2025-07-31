Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска вети дека ќе работи на зголемување на притисокот врз израелската влада во наредните денови за да се спречи хуманитарна катастрофа во Газа.
За време на заедничката прес конференција со претседателот на Габон, Брајс Клотер Олигуи Нгуема, кој е во посета на Туркије, Ердоган ги истакна чекорите преземени од Европа кон признавање на државата Палестина како „многу вредни“.
„Никој не може да молчи пред лицето на злосторствата во Газа, каде што децата умираат од глад, а цивилите што бараат храна се намерно стрелани“, рече Ердоган.
Тој рече дека секој што има трошка достоинство и сочувство е на работ да го изгуби трпението поради израелското угнетување врз Газа.
„Нашиот приоритет е доставување хуманитарна помош во Газа. Обврзани сме да направиме сè што е потребно за да го запреме ова угнетување“, рече Ердоган.
Тој рече дека поголемите напори за постигнување прекин на огнот и воспоставување долгорочен мир во Газа се од клучно значење за да се спречи луѓето од Газа да се чувствуваат уште поосамени.
„Еден од најефикасните одговори на геноцидната политика на Израел е да се поддржи решението за две држави врз основа на границите од 1967 година. Пред неколку дена, му се јавив на францускиот претседател Макрон и му честитав за неговата храбра одлука. Видов дека претседателот Нгуема ги дели нашите чувства во врска со спречувањето на хуманитарна катастрофа во Газа“, рече Ердоган.