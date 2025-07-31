СВЕТ
2 мин читање
Ердоган: Зголемен притисок врз Израел за спречување хуманитарна катастрофа во Газа
„Никој не може да молчи пред злосторствата во Газа, каде што децата умираат од глад, а цивилите што бараат храна се намерно стрелани“, рече претседателот на Туркије.
Ердоган: Зголемен притисок врз Израел за спречување хуманитарна катастрофа во Газа
Erdoğan zotohet se do të ushtrojë më shumë presion mbi Izraelin për katastrofën në Gaza / AA
31 јули 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска вети дека ќе работи на зголемување на притисокот врз израелската влада во наредните денови за да се спречи хуманитарна катастрофа во Газа.

За време на заедничката прес конференција со претседателот на Габон, Брајс Клотер Олигуи Нгуема, кој е во посета на Туркије, Ердоган ги истакна чекорите преземени од Европа кон признавање на државата Палестина како „многу вредни“.

„Никој не може да молчи пред лицето на злосторствата во Газа, каде што децата умираат од глад, а цивилите што бараат храна се намерно стрелани“, рече Ердоган.

Тој рече дека секој што има трошка достоинство и сочувство е на работ да го изгуби трпението поради израелското угнетување врз Газа.

Препорачано

„Нашиот приоритет е доставување хуманитарна помош во Газа. Обврзани сме да направиме сè што е потребно за да го запреме ова угнетување“, рече Ердоган.

Тој рече дека поголемите напори за постигнување прекин на огнот и воспоставување долгорочен мир во Газа се од клучно значење за да се спречи луѓето од Газа да се чувствуваат уште поосамени.

„Еден од најефикасните одговори на геноцидната политика на Израел е да се поддржи решението за две држави врз основа на границите од 1967 година. Пред неколку дена, му се јавив на францускиот претседател Макрон и му честитав за неговата храбра одлука. Видов дека претседателот Нгуема ги дели нашите чувства во врска со спречувањето на хуманитарна катастрофа во Газа“, рече Ердоган.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us