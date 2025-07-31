Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска вети дека ќе работи на зголемување на притисокот врз израелската влада во наредните денови за да се спречи хуманитарна катастрофа во Газа.

За време на заедничката прес конференција со претседателот на Габон, Брајс Клотер Олигуи Нгуема, кој е во посета на Туркије, Ердоган ги истакна чекорите преземени од Европа кон признавање на државата Палестина како „многу вредни“.

„Никој не може да молчи пред лицето на злосторствата во Газа, каде што децата умираат од глад, а цивилите што бараат храна се намерно стрелани“, рече Ердоган.

Тој рече дека секој што има трошка достоинство и сочувство е на работ да го изгуби трпението поради израелското угнетување врз Газа.