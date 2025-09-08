По повод Денот на независноста на Северна Македонија, 8 Септември, под слоганот „Од сон до реалност, за вечност“ во Скопје се одржа свечена академија, јавува Анадолу.

На академијата свое обраќање имаше и претседателот на Владата на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, кој истакна дека 8 Септември е момент на историска пресвртница на народот на земјата, момент на кревање на јарболот на независност.

„8 Септември не е само симболичен датум, туку момент на историска пресвртница за нашиот народ, за граѓаните, време кога се крена јарболот на независност, еден столетен, пркосен оган од многу борби, откажувања, човечки страдања, херојства, битки и порази, стана реалност. 8 Септември не е само датум и никако не е случајност, туку континуитет на жедта на еден од помалите народи во Европа и последица на многу битки на тој народ“, истакна Мицкоски.

Тој порача дека врвен приоритет се европските интеграции, но дека патот треба да биде достоинствен.

„Наш приоритет се европските интеграции. Биле, се и ќе останат врвен приоритет, но тој пат не смее повеќе да биде срамен, треба да биде достоинствен. Треба да биде пат во кој што ќе бидеме рамноправни со сите останати европски народи, а не понижени и засрамени како што за жал сите од нас се чувствуваме“, рече тој.

Мицкоски упати порака за обединување со цел да се направи вистинскиот избор, порачувајќи дека независноста е жртва, борба и љубов кон земјата.