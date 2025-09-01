ГПС-системите за навигација над целиот аеродром во Пловдив во Бугарија биле недостапни моменти пред слетувањето на авионот на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на летот од Варшава до Пловдив во неделата, јави Ројтерс, повикувајќи се на извештај на „Фајненшл тајмс“.
Како што е наведено, ГПС навигациските услуги на бугарскиот аеродром биле оневозможени, што го принудило пилотот на авионот да слета со помош на хартиени мапи.
Тројца службеници информирани за инцидентот рекоа дека случајот се третира како руски напад со попречување.
„Целиот ГПС систем во аеродромската зона е исчезнат“, изјави еден од службениците за ФТ.
Откако авионот кружел околу аеродромот еден час, пилотот одлучил рачно да слета со помош на хартиени мапи,
Владите на земјите-членки на Унијата предупредија дека зголемениот број инциденти со попречување на ГПС, за што е обвинета Русија, може да доведе до сериозна авионска несреќа, практично „заслепувајќи“ ги комерцијалните авиони за време на летот.
Во последниве години, инциденти со пречки во ГПС системот сѐ почесто пријавуваат земјите во Балтичкото Море и Источна Европа во близина на Русија, што влијае на авионите, бродовите и цивилите кои ја користат оваа услуга за секојдневна навигација, забележува ФТ.
Фон дер Лајен отпатува од Варшава до Пловдив за да се сретне со бугарскиот премиер Росен Жељазков и да посети фабрика за муниција.
Претседателката на Комисијата е на турнеја низ граничните држави на ЕУ за да разговара за напорите за подобрување на одбранбената подготвеност на блокот како одговор на војната на Русија во Украина.
По посетата, фон дер Лајен го напушти Пловдив без инциденти, додека нејзината посета на Романија и состанок со највисоките функционери на таа земја се планирани за денес.