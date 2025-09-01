ГПС-системите за навигација над целиот аеродром во Пловдив во Бугарија биле недостапни моменти пред слетувањето на авионот на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на летот од Варшава до Пловдив во неделата, јави Ројтерс, повикувајќи се на извештај на „Фајненшл тајмс“.

Како што е наведено, ГПС навигациските услуги на бугарскиот аеродром биле оневозможени, што го принудило пилотот на авионот да слета со помош на хартиени мапи.

Тројца службеници информирани за инцидентот рекоа дека случајот се третира како руски напад со попречување.

„Целиот ГПС систем во аеродромската зона е исчезнат“, изјави еден од службениците за ФТ.

Откако авионот кружел околу аеродромот еден час, пилотот одлучил рачно да слета со помош на хартиени мапи,