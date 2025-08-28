Израел сруши повеќе од 1.500 домови во населбата Ал Зејтун во градот Газа од почетокот на копнената операција овој месец, соопшти Палестинската цивилна одбрана.

Махмуд Басал, портпарол на агенцијата, изјави дека не останале никакви згради во јужниот дел од населбата откако Израел околу почетокот на месецот го одобри планот за окупирање на Газа.

Израелската армија употребила градежна механизација заедно со робот-бомби, детонирајќи седум локации дневно, додека користела квадрокоптери-дронови за фрлање експлозиви на покривите на куќите, рече Басал.

Оружјето го интензивираше обемот на уништување во областа, додаде тој.

Систематското рушење принуди 80% од жителите на Ал Зејтун да мигрираат во западните или северните делови на градот Газа, рече Басал.