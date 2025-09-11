ТУРКИЈЕ
Анкара ги негира тврдењата дека Израел ги напаѓа турските сили во Сирија
Портпаролот на министерството за одбрана Зеки Актурк ја повика меѓународната заедница да дејствува против Израел, предупредувајќи дека ако Израел не биде запрен, неодговорните напади како оние во Катар ќе го доведат регионот до катастрофа
Тврдењата дека Израел ги напаѓа средствата на Турските вооружени сили (ТВС) во Сирија се неосновани и не ја одразуваат вистината, изјавија извори од турското Министерство за национална одбрана во четврток.

Во меѓувреме, зборувајќи на неделниот брифинг за медиумите во Анкара во четврток, портпаролот на министерството Зеки Актурк ја повика меѓународната заедница да дејствува против Израел, предупредувајќи дека ако Израел не биде запрен, неодговорните напади како оние во Катар ќе го доведат регионот до катастрофа.

„Израелскиот напад во Катар докажува дека Тел Авив го направил тероризмот државна политика, се храни со конфликти и се спротивставува на мирот“, рече Актурк.

Туркије е „целосно со Катар против овој напад, што е јасно кршење на неговиот суверенитет“, додаде тој.

Во вторник, израелската војска соопшти дека извршила „прецизен удар насочен кон високото раководство“ на палестинската група Хамас во катарската престолнина Доха.

Нападот предизвика бран осуди, нарекувајќи го нападот јасно кршење на суверенитетот на Катар и меѓународното право.

