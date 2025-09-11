Тврдењата дека Израел ги напаѓа средствата на Турските вооружени сили (ТВС) во Сирија се неосновани и не ја одразуваат вистината, изјавија извори од турското Министерство за национална одбрана во четврток.

Во меѓувреме, зборувајќи на неделниот брифинг за медиумите во Анкара во четврток, портпаролот на министерството Зеки Актурк ја повика меѓународната заедница да дејствува против Израел, предупредувајќи дека ако Израел не биде запрен, неодговорните напади како оние во Катар ќе го доведат регионот до катастрофа.

„Израелскиот напад во Катар докажува дека Тел Авив го направил тероризмот државна политика, се храни со конфликти и се спротивставува на мирот“, рече Актурк.