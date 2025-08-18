Зеленски пристигна во Вашингтон каде ќе разговара со Трамп, четворица загинати меѓу кои и девојче во израелски напад во Газа, Австралија заплени 80 килограми кокаин кој дошол од САД. Следите блиц вести на ТРТ Балкан на македонски јазик за понеделник 18 Август.

Зеленски во Вашингтон ќе разговара за можните територијални отстапки и безбедносни гаранции

Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Вашингтон, каде што треба да учествува на разговори за ставање крај на руската војна во Украина со американскиот претседател Доналд Трамп, како и со група европски лидери.

„Сите споделуваме силна желба да ја завршиме оваа војна брзо и сигурно“, напиша Зеленски на платформата на X.

Тој рече дека мирот мора да биде траен, „не како што беше пред години, кога Украина беше принудена да се откаже од Крим и дел од истокот на земјата - дел од Донбас - а Путин едноставно го искористил тоа како појдовна точка за нов напад.

Трамп: Ако така одлучи, Зеленски може веднаш да ја заврши војната со Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски би можел да ја заврши војната со Русија „речиси веднаш“ ако така одлучи шред денешниот состанок во Вашингтон.

„Претседателот Зеленски на Украина може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш, ако сака или може да ја продолжи борбата. Се сеќавате како започна. Нема одмазда кон Обама за Крим и нема приклучување на Украина кон НАТО. Некои работи никогаш не се менуваат!!! “, напиша вчера Трамп на платформата за социјални медиуми Truth Social.

Четворица загинати, меѓу кои и девојче во израелските напади врз бегалски камп во Газа

Израелската армија уби четворица Палестинци во новите напади насочени кон северниот и централниот дел од Појасот Газа.

Државната новинска агенција Вафа објави дека три лица, меѓу кои и едно мало девојче, биле убиени во израелски напад врз раселените цивили во градот Газа.

Телото на една Палестинка беше префрлено во болницата Ал-Авда откако израелската армија го гранатираше бегалскиот камп Нусеjрат во централниот дел на Појасот Газа.