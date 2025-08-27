Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски во рамки на дводневната работна посета на Брисел вчера оствари средба со еврокомесарката за проширување на Европската Унија, Марта Кос.

Како што информира Министерство за надворешни работи и надворешна трговија, Муцунски и Кос ја нагласија силната поддршка за проширувањето на Унијата, и од страна на земјите членки и од страна на граѓаните на Северна Македонија, за што се потврда и наодите од последниот „Евробарометар“.

На средбата беше поздравен реформскиот пристап на Владата, особено исполнувањето на обврските од реформскиот процес и имплементацијата на Планот за раст. Министерот Муцунски нагласи дека реформите поврзани со евроинтеграциите остануваат високо на домашната политичка агенда, со силен фокус на владеењето на правото и борбата против корупцијата.