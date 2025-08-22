Азербејџанскиот претседател Илхам Алиев изјави дека земјата мора да биде подготвена за војна во секое време, нагласувајќи дека националната безбедност зависи од државата, народот и вооружените сили.

„Нашите вооружени сили стојат на стража над интересите и безбедноста на нашата држава секоја минута и секој ден. Ние ги следиме и ќе продолжиме да ги следиме можните извори на закани“, рече вчера Алиев за време на посетата на регионот Калбаџар.

Тој додаде дека од крајот на Втората карабашка војна во 2020 година, Азербејџан ги проширил своите воени капацитети, го зголемил бројот на специјални единици и формирал нови командоси. Набавени се модерни беспилотни летала, артилериски системи и модернизирани борбени авиони, а потпишани се и договори за нови ловци.

„Секогаш мора да бидеме подготвени за војна, бидејќи текот на глобалните настани го оневозможува предвидувањето што ќе се случи утре. Ако некој помисли да изврши провокација против Азербејџан, повторно ќе се покае. Отсега натаму ќе живееме како победнички народ и победничка држава“, нагласи Алиев.