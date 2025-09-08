ВОЈНА ВО ГАЗА
Уште 6 Палестинци починаа од глад во Газа, опколена од Израел
140 деца меѓу 393 лица кои починаа од глад во Газа од октомври 2023 година, соопшти Министерството за здравство
8 септември 2025

Уште шест Палестинци, меѓу кои и две деца, починаа од глад и тешка неухранетост во Појасот Газа, кој е под израелска блокада, во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство во понеделник.

Новите смртни случаи го зголемија бројот на смртни случаи поврзани со глад од октомври 2023 година на 393, вклучувајќи 140 деца, додаде министерството во соопштение.

Според министерството, 115 од смртните случаи, од кои 25 деца, се случиле откако системот за следење на гладот, поддржан од ОН, Интегрирана класификација на фази на безбедност на храната (IPC), официјално ја прогласи Газа за зона на глад минатиот месец.

Израел уби повеќе од 64.300 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна во енклавата.

