Уште шест Палестинци, меѓу кои и две деца, починаа од глад и тешка неухранетост во Појасот Газа, кој е под израелска блокада, во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство во понеделник.

Новите смртни случаи го зголемија бројот на смртни случаи поврзани со глад од октомври 2023 година на 393, вклучувајќи 140 деца, додаде министерството во соопштение.

Според министерството, 115 од смртните случаи, од кои 25 деца, се случиле откако системот за следење на гладот, поддржан од ОН, Интегрирана класификација на фази на безбедност на храната (IPC), официјално ја прогласи Газа за зона на глад минатиот месец.