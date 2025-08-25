Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара даде сигнали за напредок во евентуален безбедносен договор со Израел. Ал-Шара истакна дека има „напредни дискусии за евентуален безбедносен договор меѓу Дамаск и Тел Авив“, и дека „секое разбирање ќе се базира на линијата на примирје од 1974 година“.
Тој додаде дека нема да се двоуми да донесе „договор или одлука што ќе им служи на интересите на Сирија и регионот“.
Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шејбани разговараше со израелската делегација во Париз за деескалација, немешање во сириските работи и постигнување договори за поддршка на регионалната стабилност.
Се истакнува дека разговорите, исто така, се однесувале на „мониторингот на прекинот на огнот во покраината Сувејда во јужна Сирија и повторното активирање на договорот од 1974 година“.
Разговорите се водени со посредство на САД и се дел од дипломатските напори „за зајакнување на безбедноста и стабилноста во Сирија и зачувување на нејзиното единство и територијален интегритет“.
Спогодбата за недејствување меѓу Сирија и Израел од 1974 година, по војната од октомври 1973 година, има за цел да ги раздвои завојуваните сили и да ги прекине директните судири меѓу двете страни.
Со договорот се воспоставија аранжмани за повлекување на трупите и поставување две главни линии, познати како линии Алфа и Браво, кои ги раздвојуваат сириските и израелските воени позиции.
Беше создадена тампон-зона помеѓу двете линии под надзор на Силите за набљудување на ОН (УНДОФ).