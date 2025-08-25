Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара даде сигнали за напредок во евентуален безбедносен договор со Израел. Ал-Шара истакна дека има „напредни дискусии за евентуален безбедносен договор меѓу Дамаск и Тел Авив“, и дека „секое разбирање ќе се базира на линијата на примирје од 1974 година“.

Тој додаде дека нема да се двоуми да донесе „договор или одлука што ќе им служи на интересите на Сирија и регионот“.

Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шејбани разговараше со израелската делегација во Париз за деескалација, немешање во сириските работи и постигнување договори за поддршка на регионалната стабилност.

Се истакнува дека разговорите, исто така, се однесувале на „мониторингот на прекинот на огнот во покраината Сувејда во јужна Сирија и повторното активирање на договорот од 1974 година“.