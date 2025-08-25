ПОЛИТИКА
2 мин читање
Ал-Шара: Има сигнали за напредок во преговорите за безбедносен договор со Израел
Ал-Шара истакна дека има „напредни дискусии за евентуален безбедносен договор меѓу Дамаск и Тел Авив“, истакнувајќи дека „секое разбирање ќе се базира на линијата на примирје од 1974 година“
Ал-Шара: Има сигнали за напредок во преговорите за безбедносен договор со Израел
Ал-Шара: Има сигнали за напредок во преговорите за безбедносен договор со Израел / Reuters
25 август 2025

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара даде сигнали за напредок во евентуален безбедносен договор со Израел. Ал-Шара истакна дека има „напредни дискусии за евентуален безбедносен договор меѓу Дамаск и Тел Авив“, и дека „секое разбирање ќе се базира на линијата на примирје од 1974 година“.

Тој додаде дека нема да се двоуми да донесе „договор или одлука што ќе им служи на интересите на Сирија и регионот“.

Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шејбани разговараше со израелската делегација во Париз за деескалација, немешање во сириските работи и постигнување договори за поддршка на регионалната стабилност.

Се истакнува дека разговорите, исто така, се однесувале на „мониторингот на прекинот на огнот во покраината Сувејда во јужна Сирија и повторното активирање на договорот од 1974 година“.

Препорачано

Разговорите се водени со посредство на САД и се дел од дипломатските напори „за зајакнување на безбедноста и стабилноста во Сирија и зачувување на нејзиното единство и територијален интегритет“.

Спогодбата за недејствување меѓу Сирија и Израел од 1974 година, по војната од октомври 1973 година, има за цел да ги раздвои завојуваните сили и да ги прекине директните судири меѓу двете страни.

Со договорот се воспоставија аранжмани за повлекување на трупите и поставување две главни линии, познати како линии Алфа и Браво, кои ги раздвојуваат сириските и израелските воени позиции.

Беше создадена тампон-зона помеѓу двете линии под надзор на Силите за набљудување на ОН (УНДОФ).

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us