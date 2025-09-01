Полскиот претседател Карол Навроцки побара воени репарации од Германија за време на одбележувањето на годишнината од почетокот на Втората светска војна во понеделник, тврдејќи дека тоа би поставило нови темели за полско-германските односи.

„За да изградиме партнерство засновано на вистина и добри односи, мора да го решиме прашањето за репарации од германската држава, што, како полски претседател, недвосмислено го барам, за општо добро“, рече Навроцки, според јавниот радиодифузен сервис ТВП.

„Репарациите не се алтернатива на историскиот заборав“, додаде тој.

„Полска, како земја на фронтовската линија, како најважна земја на источниот крило на НАТО, има потреба од правда и вистина и јасни односи со Германија, но ни се потребни и репарации од германската држава.“

Тој ги даде овие изјави за време на церемонијата на полуостровот Вестерплате во северна Полска, каде што пред 86 години гранатирањето od германскиот борбен брод Шлезвиг-Холштајн го означи почетокот на Втората светска војна во Европа. На церемонијата присуствуваа и полскиот премиер Доналд Туск и високи владини претставници и министри.