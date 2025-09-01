ПОЛИТИКА
2 мин читање
Полскиот претседател бара воени репарации од Германија на годишнината од Втората светска војна
Полска, како земја на фронтовската линија, како најважна земја на источниот крило на НАТО, има потреба од правда и вистина и јасни односи со Германија, но ни се потребни и репарации од германската држава, рече Навроцки
Полскиот претседател бара воени репарации од Германија на годишнината од Втората светска војна
Репарациите не се алтернатива на историскиот заборав, додаде полскиот претседател / AP
1 септември 2025

Полскиот претседател Карол Навроцки побара воени репарации од Германија за време на одбележувањето на годишнината од почетокот на Втората светска војна во понеделник, тврдејќи дека тоа би поставило нови темели за полско-германските односи.

„За да изградиме партнерство засновано на вистина и добри односи, мора да го решиме прашањето за репарации од германската држава, што, како полски претседател, недвосмислено го барам, за општо добро“, рече Навроцки, според јавниот радиодифузен сервис ТВП.

„Репарациите не се алтернатива на историскиот заборав“, додаде тој.

„Полска, како земја на фронтовската линија, како најважна земја на источниот крило на НАТО, има потреба од правда и вистина и јасни односи со Германија, но ни се потребни и репарации од германската држава.“

Тој ги даде овие изјави за време на церемонијата на полуостровот Вестерплате во северна Полска, каде што пред 86 години гранатирањето od германскиот борбен брод Шлезвиг-Холштајн го означи почетокот на Втората светска војна во Европа. На церемонијата присуствуваа и полскиот премиер Доналд Туск и високи владини претставници и министри.

Препорачано

За разлика од претседателот, Туск се фокусираше на актуелните предизвици, нагласувајќи дека Полска мора јасно да ги препознае своите непријатели.

Тој го опиша Вестерплате како „свето место“ за чествување на националните херои и потсетник дека Полска никогаш повеќе не смее да стане жртва на странска агресија.

„Мора да бидеме мудри и затоа да разбереме кој е наш непријател, а кој е наш сојузник“, рече Туск во својот говор, пренесува ПАП.

„Мора добро да разбереме од каде доаѓа оваа голема закана денес и со кого треба да се обединиме во напорите да ја одбраниме Полска, целиот западен свет, нашата цивилизација, цивилизацијата на слободата“, додаде тој.

Туск ги наведе НАТО и европските земји како клучни сојузници за Полска во услови на растечки регионални тензии и зголемени закани од Русија.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us