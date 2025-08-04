Поддржувачите на поранешниот бразилски претседател Жаир Болсонаро, кој е обвинет за обид за државен удар по поразот на изборите во 2022 година, протестираа во недела на улиците на неколку градови низ Бразил против судијата на Врховниот федерален суд (СТФ) Александар де Мораес и сегашниот претседател Луиз Инасио Лула да Силва.
Демонстрантите бараа амнестија за лицата обвинети за учество во наводниот обид за државен удар што се случи неколку дена по инаугурацијата на Лула да Силва во јануари 2023 година, објавува Ројтерс.
За време на протестот, поддржувачите на Болсонаро, облечени во дресови на бразилската фудбалска репрезентација и ги навредуваа судијата де Мораес и претседателот Лула.
На митинзите беа видени и американски знамиња и транспаренти со пораки за поддршка на Доналд Трамп.
Болсонаро се обрати на толпата во Рио де Жанеиро преку телефон.
Поранешниот претседател е во домашен притвор, носи електронска алка на ногата и, според одлуката на судијата де Мораес, нема право да го напушта својот дом за време на викендите и празниците.
Во март, петчлена комисија на Врховниот суд едногласно одлучи да го изведе Болсонаро пред суд по обвинението дека учествувал во заговор за соборување на Лула од власт.
Ако биде прогласен за виновен, се соочува со неколкугодишна казна затвор, а судењето се очекува подоцна оваа година.
Минатиот месец, судијата де Мораес воведе дополнителни мерки против Болсонаро, тврдејќи дека тој и неговиот син Едуардо, кој моментално живее во Соединетите Држави, соработувале со американските власти за мешање во внатрешните работи на Бразил.
Во меѓувреме, администрацијата на сегашниот американски претседател Доналд Трамп воведе царини од 50 проценти за повеќето бразилски стоки, нарекувајќи го случајот против Болсонаро „лов на вештерки“.
САД, исто така, воведоа финансиски санкции против судијата де Мораес врз основа на Законот на Магнитски, кој дозволува санкции против странски службеници за корупција или кршење на човековите права.