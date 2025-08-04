Поддржувачите на поранешниот бразилски претседател Жаир Болсонаро, кој е обвинет за обид за државен удар по поразот на изборите во 2022 година, протестираа во недела на улиците на неколку градови низ Бразил против судијата на Врховниот федерален суд (СТФ) Александар де Мораес и сегашниот претседател Луиз Инасио Лула да Силва.

Демонстрантите бараа амнестија за лицата обвинети за учество во наводниот обид за државен удар што се случи неколку дена по инаугурацијата на Лула да Силва во јануари 2023 година, објавува Ројтерс.

За време на протестот, поддржувачите на Болсонаро, облечени во дресови на бразилската фудбалска репрезентација и ги навредуваа судијата де Мораес и претседателот Лула.

На митинзите беа видени и американски знамиња и транспаренти со пораки за поддршка на Доналд Трамп.

Болсонаро се обрати на толпата во Рио де Жанеиро преку телефон.

Поранешниот претседател е во домашен притвор, носи електронска алка на ногата и, според одлуката на судијата де Мораес, нема право да го напушта својот дом за време на викендите и празниците.