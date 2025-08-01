Земјотрес со магнитуда од 8,8 степени, еден од 10-те најсилни досега регистрирани, го погоди Далечниот Исток на Русија рано во среда, што доведе до тревога за цунами низ целиот пацифички регион.
Дури и кога беа пријавени „цунами бранови“ во Јапонија и Алјаска, паниката се прошири низ Јапонија до американската држава Хаваи. Владите се префрлија на евакуација на крајбрежните градови кои се соочуваат со поголем ризик од потенцијално масивни бранови што удираат во урбаните средини.
И покрај огромните научни скокови што ѝ овозможија на човечката раса да предвиди големи климатски и природни катастрофи, вклучително и цунами, земјотресите остануваат во голема мера непредвидливи. Не постои точен систем за предупредување за земјотреси, а секој напредок кон изградба на еден е суштински тешко.
Експертите велат дека предвидувањето на земјотреси е „исклучително тешко“ поради сложеноста на раседните линии, точки каде што масивни и неправилно обликувани плочи од цврста карпа наречени тектонски плочи се среќаваат под површината на Земјата.
Овие плочи се во постојано движење, иако со глацијално темпо од неколку сантиметри годишно. Движењето на овие тектонски плочи е поттикнато од струите во плаштот, слој во внатрешноста на Земјата ограничен одоздола со јадро, а одозгора со кора.
„Обидот да се одреди што е јасен сигнал за претходник на потенцијално катастрофално поместување наспроти нормалниот шум во позадината на движењето на Земјата е тежок“, вели Кит Јејтс, виш предавач по математичка биологија на Универзитетот во Бат во Велика Британија.
Разликувањето на вистинските сигнали на сеизмичка активност од човечките активности, како што се градежните работи, густиот сообраќај, па дури и музичките концерти, е речиси невозможно.
На пример, американската пејачка Тејлор Свифт настапи во јули 2023 година на стадион исполнет со 72.000 луѓе, предизвикувајќи сеизмичка активност еквивалентна на земјотрес од 2,3 степени.
Сеизмолозите велат дека земјотресите не секогаш имаат конзистентни предупредувачки знаци или претходници. Со други зборови, геолошкото истражувачко тело може да собира податоци за сеизмичка активност што е можно повнимателно со години, а сепак да пропушти масивен земјотрес едноставно поради отсуство на каков било знак за предупредување.
Науката зад земјотресите
Границите каде што тектонските плочи меѓусебно дејствуваат се примарните зони каде што се случуваат земјотреси. Постојат три главни типа на граници на плочите: дивергентни, конвергентни и трансформирани.
На дивергентните граници, плочите се одвојуваат, создавајќи нова кора. Конвергентните граници вклучуваат судир на плочи, при што едната често се турка под друга.
Трансформативните граници - каде што плочите се лизгаат една покрај друга хоризонтално - се оние што генерираат земјотреси.
Земјотресите се случуваат кога стресот акумулиран по должината на овие граници на плочите ја надминува јачината на карпите, предизвикувајќи тие да се скршат и да ослободат енергија во форма на сеизмички бранови.
Ако сеизмичката активност е под дното на океанот во близина на населено парче земја, таа создава цунами со масивни бранови што го уништуваат крајбрежниот појас.
Магнитудата на земјотресот, мерена на Рихтеровата скала, ја одразува ослободената енергија. Интензитетот на земјотресот се чувствува на површината и зависи од фактори како што се длабочината, растојанието од епицентарот.
Енергијата што се ослободува за време на земјотрес варира. Малите земјотреси, кои се случуваат често, ослободуваат мали количини на енергија и честопати остануваат незабележани. Сепак, големите земјотреси можат да ослободат енергија еквивалентна на илјадници атомски бомби, предизвикувајќи катастрофална штета.
Технолошкиот напредок, како што се машинското учење и следењето во реално време, ја подобрија способноста на сеизмолозите да детектираат шеми и да издаваат брзи предупредувања, но само откако ќе започне земјотресот.
Системите за рано предупредување за земјотреси, како оние во Јапонија и Калифорнија, користат почетни сеизмички бранови за да ги предупредат луѓето секунди до минути пред да стигнат до нив. Овие системи детектираат земјотреси што веќе се во тек, а не ги предвидуваат пред да започнат.
Друга голема пречка за прецизни предвидувања е реткоста на големите земјотреси. Големите земјотреси се ретки, што ги прави податоците потребни за разбирање на нивните претходници недоволни.
Експертите велат дека владите треба да усвојат мерки за ублажување во отсуство на сигурни системи за предвидување на земјотреси. Овие мерки вклучуваат посилни градежни прописи, реновирање на инфраструктурата и едукација на јавноста.
Извор: ТРТ Ворлд