Земјотрес со магнитуда од 8,8 степени, еден од 10-те најсилни досега регистрирани, го погоди Далечниот Исток на Русија рано во среда, што доведе до тревога за цунами низ целиот пацифички регион.

Дури и кога беа пријавени „цунами бранови“ во Јапонија и Алјаска, паниката се прошири низ Јапонија до американската држава Хаваи. Владите се префрлија на евакуација на крајбрежните градови кои се соочуваат со поголем ризик од потенцијално масивни бранови што удираат во урбаните средини.

И покрај огромните научни скокови што ѝ овозможија на човечката раса да предвиди големи климатски и природни катастрофи, вклучително и цунами, земјотресите остануваат во голема мера непредвидливи. Не постои точен систем за предупредување за земјотреси, а секој напредок кон изградба на еден е суштински тешко.

Експертите велат дека предвидувањето на земјотреси е „исклучително тешко“ поради сложеноста на раседните линии, точки каде што масивни и неправилно обликувани плочи од цврста карпа наречени тектонски плочи се среќаваат под површината на Земјата.

Овие плочи се во постојано движење, иако со глацијално темпо од неколку сантиметри годишно. Движењето на овие тектонски плочи е поттикнато од струите во плаштот, слој во внатрешноста на Земјата ограничен одоздола со јадро, а одозгора со кора.

„Обидот да се одреди што е јасен сигнал за претходник на потенцијално катастрофално поместување наспроти нормалниот шум во позадината на движењето на Земјата е тежок“, вели Кит Јејтс, виш предавач по математичка биологија на Универзитетот во Бат во Велика Британија.

Разликувањето на вистинските сигнали на сеизмичка активност од човечките активности, како што се градежните работи, густиот сообраќај, па дури и музичките концерти, е речиси невозможно.

На пример, американската пејачка Тејлор Свифт настапи во јули 2023 година на стадион исполнет со 72.000 луѓе, предизвикувајќи сеизмичка активност еквивалентна на земјотрес од 2,3 степени.

Сеизмолозите велат дека земјотресите не секогаш имаат конзистентни предупредувачки знаци или претходници. Со други зборови, геолошкото истражувачко тело може да собира податоци за сеизмичка активност што е можно повнимателно со години, а сепак да пропушти масивен земјотрес едноставно поради отсуство на каков било знак за предупредување.

Науката зад земјотресите

Границите каде што тектонските плочи меѓусебно дејствуваат се примарните зони каде што се случуваат земјотреси. Постојат три главни типа на граници на плочите: дивергентни, конвергентни и трансформирани.

На дивергентните граници, плочите се одвојуваат, создавајќи нова кора. Конвергентните граници вклучуваат судир на плочи, при што едната често се турка под друга.