Ретка генетска мутација би можела да овозможи речиси универзален имунитет на вируси, покажува ново истражување објавено во списанието „Science Translational Medicine', јави порталот „Science Alert“, пренесува Анадолу.

Се работи за недостаток на генот стимулиран од интерферон ISG15, кој овозможува телото постојано да произведува антивирусни протеини. Лицата со ваква мутација покажуваат блага и постојана воспалителна реакција, но при контакт со вируси како грип, сипаници или овчи сипаници имаат само лесни симптоми.

Луѓето со недостаток на ISG15 доживуваат благо, континуирано воспаление, но нивните протеини за борба против вирусите остануваат постојано активни. И покрај изложеноста на вообичаени инфекции како грип, мали сипаници и варичела, тие пријавуваат само мали симптоми.

„Во задниот дел од мојот ум, постојано мислев дека ако можеме да произведеме ваков вид светлосна имунолошка активација кај други луѓе, можеме да ги заштитиме од речиси секој вирус“, рече имунологот од Универзитетот „Колумбија“, Душан Богуновиќ, кој прв го открил феноменот пред 13 години.

Богуновиќ и неговите колеги користеле технологија слична на mRNA-вакцините за да обезбедат привремен недостаток на ISG15 кај лабораториски животни.