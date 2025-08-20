БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Истражување: Ретка генетска мутација може да е клуч за имунитет од сите вируси
Се работи за недостаток на генот стимулиран од интерферон ISG15, кој овозможува телото постојано да произведува антивирусни протеини. Лицата со ваква мутација при контакт со вируси како грип и сипаници имаат само лесни симптоми
Истражување: Ретка генетска мутација може да е клуч за имунитет од сите вируси
Ретка генетска мутација би можела да овозможи речиси универзален имунитет на вирусичи сипаници имаат само лесни симптоми / Reuters
20 август 2025

Ретка генетска мутација би можела да овозможи речиси универзален имунитет на вируси, покажува ново истражување објавено во списанието „Science Translational Medicine', јави порталот „Science Alert“, пренесува Анадолу.

Се работи за недостаток на генот стимулиран од интерферон ISG15, кој овозможува телото постојано да произведува антивирусни протеини. Лицата со ваква мутација покажуваат блага и постојана воспалителна реакција, но при контакт со вируси како грип, сипаници или овчи сипаници имаат само лесни симптоми.

Луѓето со недостаток на ISG15 доживуваат благо, континуирано воспаление, но нивните протеини за борба против вирусите остануваат постојано активни. И покрај изложеноста на вообичаени инфекции како грип, мали сипаници и варичела, тие пријавуваат само мали симптоми.

„Во задниот дел од мојот ум, постојано мислев дека ако можеме да произведеме ваков вид светлосна имунолошка активација кај други луѓе, можеме да ги заштитиме од речиси секој вирус“, рече имунологот од Универзитетот „Колумбија“, Душан Богуновиќ, кој прв го открил феноменот пред 13 години.

Богуновиќ и неговите колеги користеле технологија слична на mRNA-вакцините за да обезбедат привремен недостаток на ISG15 кај лабораториски животни.

Препорачано

Телата на третираните глувци и хрчаци произведувале десет клучни протеини со антивирусно дејство кои ги блокирале инфекциите во повеќе фази, без да предизвикаат значителни несакани ефекти врз нивниот имунолошки систем.

Дополнително предизвикани со SARS-CoV-2, протеините на вакцинираните животни ја ограничија инфекцијата, но не се мешаа во имунолошкиот систем на останатите животни.

„Генерираме само мала количина од овие 10 протеини, за многу кратко време, а тоа води до многу помалку воспаление од она што го гледаме кај лицата со недостаток на ISG15“, објасни Богуновиќ, нагласувајќи дека воспалението е „доволно“ за да се спречат вирусни заболувања.

Заштитниот ефект траел до четири дена, што според истражувачите може да обезбеди краткорочна заштита на здравствените работници во ситуации кога специфични вакцини сè уште не се достапни.

Методот се разгледува како потенцијален механизам за зајакнување на одбраната од идни пандемии слични на Ковид-19 или шпанскиот грип, но истражувањето е сè уште во рана фаза и остануваат значајни предизвици во безбедното доставување на mRNA кај луѓето.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us