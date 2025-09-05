Објаснувајќи дека размислуваат какво оружје би можела да набави српската армија за да обезбеди одвраќање од какви било потенцијални напади од соседните земји, Вучиќ истакна:

„Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно. Тие го формираа овој сојуз против Србија, а не против Австрија, Унгарија или Словенија. Србија нема да му наштети никому, туку ќе ја зајакне својата армија за да го заштити својот територијален интегритет.“

Албанија, Косово и Хрватска на 18 март потпишаа заедничка декларација за соработка во областа на одбраната.