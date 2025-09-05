РЕГИОН
Вучиќ: Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно
„Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно. Тие го формираа овој сојуз против Србија, а не против Австрија, Унгарија или Словенија. Србија нема да му наштети никому, туку ќе ја зајакне својата армија“, рече Вучиќ во Кина
5 септември 2025

Српскиот претседател Александар Вучиќ тврди дека одбранбената соработка меѓу Косово, Хрватска и Албанија е насочена против неговата земја.

Вучиќ, кој присуствуваше на воената парада во Кина, по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна, разговараше со новинарите во Пекинг.

Вучиќ рече дека Кина поседува висококвалитетни повеќенаменски авиони и модерни хеликоптери и додаде дека се заинтересирани да ги купат.

Објаснувајќи дека размислуваат какво оружје би можела да набави српската армија за да обезбеди одвраќање од какви било потенцијални напади од соседните земји, Вучиќ истакна:

„Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно. Тие го формираа овој сојуз против Србија, а не против Австрија, Унгарија или Словенија. Србија нема да му наштети никому, туку ќе ја зајакне својата армија за да го заштити својот територијален интегритет.“

Албанија, Косово и Хрватска на 18 март потпишаа заедничка декларација за соработка во областа на одбраната.

