Американски платеници, заедно со израелската Армија, пукале кон цивилите кои се обидувале да дојдат до храна на дистрибутивните пунктови за помош во Газа, пренесе американската телевизија „Си-би-си“, повикувајќи се на сведок од теренот.

Вработен во американска логистичка компанија која соработува со контроверзната Фондација за хуманитарна помош во Газа – проект поддржан од САД и Израел – зборувал за медиумот за настаните што ги видел, под услов на анонимност.

„Ми беа потребни два или три дена за да сфатам дека всушност пукаат во луѓе, не во вооружени борци“, рекол тој, алудирајќи на американскиот персонал.

Од 27 мај, Израел започна одвоена, поддржана од САД, иницијатива за дистрибуција на помош преку Фондацијата за хуманитарна помош во Газа, заобиколувајќи ги Обединетите нации и меѓународните хуманитарни организации. Овој потег беше жестоко одбиен од глобалната хуманитарна заедница, а локалните власти во Газа ја нарекоа шемата „смртоносна замка“.

Очевидецот, кој споделил видеа со „неселективно“ пукање од страна на израелската армија и американските платеници врз масите гладни луѓе, изјавил дека „немало ниту еден ден без пукање“ во текот на неделите додека бил присутен на пунктовите.

Тој додал дека некои од Американците „често се фалеле со тоа колку луѓе убиле“.